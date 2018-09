Geistervilla von Waidmannslust wird saniert

Berlin. Die Fassade bröckelt, Fenster sind eingeschlagen, und der Efeu wächst die Wände entlang. Ein Abschnitt von gerade einmal 100 Metern auf dem Waidmannsluster Damm erinnert an Disneys Film "Dornröschen", so verwildert sieht es dort auf einigen Grundstücken aus. Drei einst repräsentative Stadtvillen, die um 1900 gebaut wurden, fallen allmählich auseinander. Vier Grundstücke liegen brach. Man könnte auch von einem Schandfleck sprechen.

Auf dem Waidmannsluster Damm sind täglich tausende Menschen unterwegs, gilt die Straße als Verbindung zwischen Tegel und Lübars und der A111 und der B96. Die rote Villa mit der Hausnummer 155 mit der herrschaftlichen Außenfassade und den verschnörkelten französischen Balkonen dürfte mittlerweile jedem Verkehrsteilnehmer aufgefallen sein.

Seit zwei Jahren steht ein kaum zu übersehendes Schild mit den Kontaktdaten des Bauherrn im Vorgarten. So lange hat sich nichts sichtbares auf dem Grundstück getan. Anwohner mutmaßten bereits, dass sich der Bauherr verkalkuliert habe und das Haus wieder zum Verkauf stünde. Jetzt steht fest: Die Bauarbeiten beginnen. Und zwar in den kommenden Tagen. Das Gerüst steht bereits, bald gehen die Dacharbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude los. Zwei Einfamilienhäuser sollen auf dem hinteren Grundstück entstehen.

Grund für die Zeitverzögerung: Ein Projekt in Leipzig

Doch warum hat es so lange gedauert, bis die ersten Bauarbeiter zu sehen sind? "Leider hat es mit einigen Genehmigungen etwas länger gedauert, so dass wir uns entschlossen haben, ein Projekt in Leipzig vorzuziehen", sagt Bauherr Sevki Sensoy, der das Projekt gemeinsam mit Rauf Uluc umsetzt. Gemeint ist der Antrag für den Brandschutz, der nach Angaben des Bauherrn einige Male korrigiert werden musste. "Wir haben mehrfach die Feuerwehr um einen Termin vor Ort gebeten, damit wir direkt alles richtig angehen können", sagt Sensoy. Das sei aber nicht möglich gewesen, so dass dadurch viel Zeit vergangen ist - zu viel Zeit.

Das gehört der Vergangenheit an, in wenigen Tagen geht es los. "Wir werden damit anfangen, das Dach komplett abzutragen und zu erneuern", erklärt Sensoy. Dann regne es nicht mehr ins Innere. Anschließend startet die Kernsanierung. Heißt: Alles wird entfernt. "Man kann dann vom Keller bis zum Dach schauen", so der Fachmann. Es gibt viel zu tun. Das wird bei einem Rundgang durch das Haus deutlich, das bereits seit fünfzehn Jahren leer steht - davor war dort ein DRK-Wohnheim untergebracht.

Dass der Putz abbröckelt und bereits Efeu auch im Inneren des Hauses wächst, scheint das geringste Problem zu sein. "Sehen Sie, wie sich die Decke wölbt?", fragt Rauf Uluc die Anwesenden und schiebt die Antwort gleich nach: "Das wird alles von der Feuchtigkeit kommen", vermutet der Geschäftsführer der Immobilienfirma Arbenus. Und auch nahezu alle Kupferrohre sind von Unbekannten aus den Wänden gerissen worden.

Neun Eigentumswohnungen sind geplant

Die Bauherren schätzen, dass die Sanierung ein Jahr dauert, "wenn alles nach Plan läuft". Sie wüssten noch nicht, was sie erwarte, wenn Wände, Decken und Böden abgetragen werden. Die beiden sind in ihrer Aussage vorsichtig, da sie schon einige denkmalgeschützte Gebäude saniert und viel entdeckt haben.

Wenn das Projekt auf der Zielgeraden ist, dann kann es sich sehen lassen - das lässt sich auch ohne viel Fantasie bereits erahnen. Neun Eigentumswohnungen sollen entstehen, die zwischen 55 und 140 Quadratmeter groß sind. Alle haben hohe Decken, sind sehr hell und haben teilweise die alten Schiebetüren, die die Bauherren durch Zufall entdeckt haben, als sie schon einen Teil freigelegt haben.

"In den 60er-Jahren ist einiges umgebaut worden, es wurden Wände gezogen und kleinere Türen eingebaut. Das wird alles entfernt", sagt Sevki Sensoy. Auch die Balkonstruktur soll erhalten bleiben, lediglich das Holz muss abgetragen werden. Eine Neuerung: Von außen wird ein Aufzug angebaut, um Barrierefreiheit garantieren zu können. Derzeit sind die einzelnen Stockwerke nur über eine Treppe miteinander verbunden.

Das Projekt wird um die zwei Millionen Euro kosten

Der Preis pro Quadratmeter kann noch nicht genau beziffert werden, der wird je nach Aufwand der Sanierung festgelegt - zum Schluss waren aber 400 Euro pro Quadratmeter im Gespräch. Die Bauherren schätzen, dass das Projekt um die zwei Millionen Euro kosten wird. "Wir möchten, dass sich die Wohnungen viele Menschen leisten können. Das ist uns wichtig. Absolute Luxuswohnungen werden es nicht", sagen die Bauherren.

Ursprünglich wollten Sensoy und Uluc mit dem Neubau der zwei Einfamilienhäuser auf dem hinteren Teil des Grundstückes beginnen, das hat das Bezirksamt aber verweigert. Der Grund: Man habe die Befürchtung, dass es bei dem Neubau bliebe und das denkmalgeschützte Gebäude dann nicht saniert werde. Deshalb muss zunächst der Altbau saniert werden. "Das ist unglücklich, weil dann die neuen Wohnungseigentümer vom Lärm des Neubaus belästigt werden", sagt Sensoy. Deshalb haben sich Bauherr und Bezirksamt geeinigt, erst das Dach der Villa instandzusetzen und die Fassade zu erneuern und dann parallel mit dem Neubau zu beginnen.

Es haben sich zwar schon Interessenten gemeldet, die Wohnungen stehen aber nach wie vor zum Verkauf. Mehr Informationen gibt es bei den Immobilienberatern der Berliner Volksbank.