Heiligensee feiert seinen 710. Geburtstag

Reinickendorf. Wald, Sandberge, das Versteck von Wildschwein Susi und ein See, der einst Heilung versprach - in Heiligensee gibt es allerhand zu entdecken. Vor genau zehn Jahren haben die Bewohner den 700. Geburtstag des Ortsteils gefeiert und dafür einen Gedenkstein errichten lassen.

Am Mittwoch, 19. September, kommen die Heimatfreunde Heiligensee und die Anwohner um 15 Uhr am Denkmal, Alt-Heiligensee 61, zusammen, um an den Tag zu gedenken - Interessenten sind willkommen. An dem Tag haben alle die Möglichkeit mit Hobby-Historikern ins Gespräch zu kommen. Auch der bekannte Postmaxe wird vor Ort sein, der viele Jahre in dem Ort Briefe ausgetragen hat und daher allerhand Geschichten und Anekdoten erzählen kann. Neben vielen Informationen und einem gemütlichen Beisammensein wird Schmied Jupp Kaiser zeigen, wie er noch ganz traditionell Geländer oder Dekoration fertigt.