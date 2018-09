Reinickendorfer erfindet Website für spannende Wandertage

Berlin. Dominik Dzembritzki erinnert sich noch zu gut an seine Schulzeit und an die teils eintönigen Wandertage. „Ich habe mich unglaublich oft gelangweilt und ähnlich erging es meinen Freunden. Teilweise gingen Schüler in ihrer Schullaufbahn acht mal in den Zoo oder immer nur ins Kino, weil den Lehrern nichts Besseres einfiel“, schildert der 21-Jährige. Dabei seien auch für ihn als selbst ernannter „Nicht-Vorzeigeschüler“, der immer nur mit „Ach und Krach“ durch die Schulzeit gekommen sei und letztlich mit 2,9 sein Abitur an der Bettina-von-Arnim-Schule im Märkischen Viertel bestanden habe, die Wandertage und Ausflüge das beste am Schulalltag gewesen.

Mit seiner neuen Internetseite wandertag.net möchte der Frohnauer schönere und günstigere Wandertage, Exkursionen und Schulprojekte für Schüler und Lehrer ermöglichen. Und zudem sollen sie noch leicht organisierbar sein. Statt nur zu meckern, suchte er nach dem Abitur dafür mit Freunden eine Lösung und gründete sein Start-up im eigenen Frohnauer Wohnzimmer.

Gespräche mit mehr als hundert Pädagogen

„Ich dachte erst, dass die Lehrer nur faul seien und keine Lust hätten, etwas Besseres zu organisieren“, sagt Dzembritzki. Doch in mehr als hundert Interviews mit Lehrern, Schulleitern und Pädagogen seien ihm drei Problemfelder deutlich geworden – und dabei das Verständnis für die Lehrer gereift: Die Pädagogen hätten abends gar nicht die Zeit, neben der Unterrichtsvorbereitung und der Korrektur von Klausuren und Tests noch zu recherchieren, was es alles an Wandertags-Angeboten im Raum Berlin-Brandenburg gebe. Zum anderen wüssten viele Lehrer nicht, was gerade bei den Schülern im Trend liege und gut ankomme. Und drittens sei das Geld ein großer Faktor. Viele Angebote seien zu teuer. Gerade in Berlin seien manchmal schon fünf Euro für manche Kinder zu viel, die Eltern könnten es sich einfach nicht leisten.

In Pädagogen-Familien groß geworden

Dieses Thema trieb ihn auch privat um, denn er wurde in einem Lehrerhaushalt groß. Sein Vater Aleksander Dzembritzki (SPD) leitet einst die Berliner Rütli-Schule und ist heute Staatssekretär für Sport. Seine Mutter sei auch stellvertretende Schulleiterin an der Münchhausen-Grundschule. „Wir wollen, dass die Schüler einzigartige Sachen mit der Schule erleben. Gleichzeitig muss es kostengünstig sein und leicht organisierbar“, fasst Dzembritzki zusammen. In einem Dreivierteljahr haben Freunde und er einen Eventfinder programmiert. „Lehrer können damit in nur drei Klicks ihren Schulausflug organisieren.“

Mit dem ersten Klick gibt der Lehrer an, welche Fächer er unterrichtet. Mit dem zweiten kann er zwischen Indoor und Outdoor-Aktivitäten wählen, mit dem dritten Klick die Klassenstufe festlegen.

Durch Massen-Kontingente günstiger

„Bei uns wird jeder Ausflug günstiger, weil wir beispielsweise beim Hochseilgarten Kontingente kaufen und einen Massenrabatt bekommen“, sagt Dzembritzki. Seine Firma berechne einen Aufpreis von zwei Euro pro Karte. Pro Schulausflug könne der Lehrer in seinem Rechenbeispiel bis zu 150 Euro sparen.

Mehr als 100 Events für Schulen im Angebot

Im Angebot seien über 100 Events in Berlin, die auch auf dem Schulgelände angeboten werden können. Im Programm finden sich beispielsweise Bubble-Soccer für kleine und große Schüler, Ausflüge in den Hochseilgarten, eine Drachenbootfahrt, Stand-Up-Paddling, Paintball, interaktive Kriminalgeschichten und Navigationsspiele wie eine Schatzsuche mit Karte und Kompass werden angeboten. Auch das Theater-Schulprojekt „Ein Stück in fünf Tagen“ in Kooperation mit dem Prime Time Theater in Wedding („Guter Wedding, schlechter Wedding“) sei sehr beliebt.

Auch persönliche Beratung

Gebe es Fragen zu den Veranstaltungen, Buchung, Beantragung von Fördergeldern oder wie all die Veranstaltung mit dem pädagogischen Lehrplan übereinstimmen, stünden täglich Ansprechpartner von wandertag.net zur Verfügung. Das Start-up mit zehn Mitarbeitern arbeitet schon regelmäßig mit zehn Partnerschulen in ganz Berlin zusammen. Im Frühjahr 2019 werde die Seite noch optimiert und neu designt. „Dann kann der Lehrer auch nach Postleitzahlen suchen, filtern, welche Verkehrsmittel er nehmen möchte, und Schüler können sich Events empfehlen.“ Die langfristige Vision sei: aufregende Wandertage für ganz Deutschland.