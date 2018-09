Gia Pizza aus Reinickendorf will wachsen

Auch heute noch packt die Familie regelmäßig in der giaPizza-Manufaktur in Reinickendorf mit an: (v.l.n.r.) Margareta, Vincent, Andrea und Ermanno Giannini bei der Fließband-Produktion

Mehr als 20 Jahre Tradition: Das Reinickendorfer Familienunternehmen GiaPizza an der Holzhauser Straße will seine Fläche vergrößern.

Reinickendorf. Ein langes Förderband schlängelt sich durch die Manufaktur-Räume. An der einen Seite rollen Mitarbeiter den Teig aus; auf der anderen werden frisch geschnittene Pilze und Mozzarella-Stücke per Hand auf die vorbeifahrenden Pizzen gelegt. Ab geht's in den Steinofen.

In der giaPizza-Manufaktur, einem Familienbetrieb aus Reinickendorf, kann man noch echte, neapolitanische Pizzahandwerkskunst beobachten. Und öfter auch einmal ein Familienmitglied am Band stehen sehen. Seit mehr als 20 Jahren produziert Familie Giannini handgemacht Pizza, ohne Geschmacks- und Konservierungsstoffe im Bezirk. Während sich Mama Margareta um die Buchhaltung und Personalplanung kümmert, betreut Papa Andrea den Maschinenpark und den Einkauf der Produkte, Sohn Vincent optimiert stetig die Produktion und Sohn Ermanno verantwortet den Vertrieb.

Zutaten, Zeit und Handarbeit

"Wir hatten mal eine Maschine, die den Teig ausgerollt hat, aber die Qualität litt darunter. Die Pizza wurde zu trocken, zu kross", erzählt Ermanno Giannini bei einem Rundgang durch die Manufaktur an der Holzhauser Straße. Die Struktur und Fluffigkeit des Teiges erhalte man nur mit langsamer Handarbeit. Langsam plätten, gehen lassen, ausrollen. Ein italienische Wissenschaft, so scheint es.

Dem Bio-Trend hatte sich die Familie nach eigenen Aussagen immer verschrieben. Jetzt ist deren Pizza gefragt wie nie und sie machen den großen Markennamen Konkurrenz. Das Geheimnis: eine eigene spezielle Mehl-Zusammenstellung, Tomaten direkt aus Italien, passierte, kernlose Tomaten für die Soße, keine künstlichen Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker. Nur Olivenöl, keine tierischen Fette, kein Palm- oder Kokosöl. Frisches Gemüse und nur echter, italienischer Mozzarella oben drauf. "Wir arbeiten komplett natürlich und sind keine herkömmliche Tiefkühlpizza. Wir vergleichen uns eher mit einer Pizza aus einer Pizzeria", sagt Ermanno Giannini. Aber all das sei natürlich am Ende eine Preisfrage. 40 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaftet die Familie mit Bio-zertifizierten Produkten, den Rest konventionell.

Erste Produktionen im Hinterzimmer

In der Anfangszeit stellte das Familienunternehmen rund 200 Pizzateige mit Tomatensoße pro Tag her. Die erste kleine Produktion für Tiefkühlpizza im Hinterzimmer einer Kantine an der Wittestraße startete im Sommer 2007 auf 100 Quadratmetern. Heute mit Hilfe ihrer 50 Mitarbeiter und den speziellen norditalienischen Maschinen sind es 6.000 Teiglinge und 2.500 Pizzen pro Stunde. 250 verschiedene Pizza-Produkte sind mittlerweile im Sortiment. Produziert wird seit 2015 auf 1000 Quadratmeter an der Holzhauser Straße. Hinzu kommen 250 Quadratmeter Lagerfläche. 1,4 Millionen Euro investierte die Familie damals in den Ausbau.

Restaurant in den Hallen am Borsigturm

Die Gianninis stammen ursprünglich aus Nola, einem kleinen Ort bei Neapel. Vater Andrea kam mit 14 Jahren im Jahre 1968 nach Berlin und heiratete hier die Reinickendorferin Margareta. "Wir waren eine typische Gastarbeiterfamilie. Mein Opa hat in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik gearbeitet und die Wäsche ausgefahren", erzählt Ermanno Giannini. Der andere Großvater hatte eine Baufirma im Bezirk.

Auch mit diesem Betrieb war die Familie von Anfang an im Bezirk ansässig. 1996 eröffneten Andrea Giannini eine kleine Pizzeria in der Schubartstraße in Borsigwalde. 1999 folgte das größere "Ristorante Giannini" - mit Holzofen mitten im Raum - in den Hallen am Borsigturm. "Pizza-Bäcker kamen hierher extra aus Italien. Wir hatten den Weltmeister im Pizzabacken bei uns und habe junge Pizzabäcker ausgebildet. Es war eine schöne Zeit", erzählt Ermanno. Zehn Jahre betrieben Sie dieses Restaurant und einen kleinen Pizzastand to go im Einkaufszentrum. Manchmal verkauften sie auf Wochenmärkten oder beispielsweise auf der Fanmeile am Breitscheidplatz zur Fußball-WM 2006.

Große Zukunftspläne auf 3000 Quadratmetern

"Viele Leute kamen da auf uns zu und fragten, ob sie nicht die tiefgekühlte Pizza kaufen könnten. Teilweise wollten sie auch nur den Teig mit Tomatensoße kaufen." Eine Idee war geboren. Mit diesem Rückenwind entschloss sich die Familie, statt auf Restaurants auf Tiefkühlpizza in neapolitanischer Tradition für zu Hause zu setzen.

Doch damit nicht genug: Die Familie strebt weitere Investitionen an. "Kürzlich ist neben uns der Fahrradladen insolvent gegangen und wir könnten diese Fläche übernehmen", erzählt Ermanno Giannini. Die Familie würde dann mit einigen Umbaumaßnahmen ihre Manufaktur auf insgesamt 3000 Quadratmeter erweitern können. "Das hätte für uns die Vorteil, wir müssten nicht groß umziehen und könnten in Reinickendorf bleiben." Derzeit sind die Verhandlungen mit dem englischen Eigentümer des Areals aber noch nicht abgeschlossen. "Wenn wir die Erweiterung machen, könnten wir bis zu 100.000 Stück am Tag produzieren." Es wäre ein nächster Schritt.

Service

Werksverkauf: GiaPizza, Holzhauser Straße 142 a, montags bis freitags von 8 bis 17.30 Uhr.

Im Reinickendorfer Einzelhandel erhältlich bei: Edeka Görse & Meichsner, Eichborndamm 77-85