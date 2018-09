Ein Tätigkeitsfeld fast wie vor 125 Jahren

Reinickendorf. 25 Jahre – eine Zeitspanne, in der allerhand passiert ist. Klar, dass sich auch die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verändert hat. Könnte man meinen. Doch die Kernaufgaben sind noch dieselben, wissen Claudia Golinski und Norbert Teuscher vom Kreisverband Reinickendorf-Wittenau – einer der ältesten Kreisverbände Berlins, der in diesem Jahr das 125-jährige Bestehen feiert. Das Deutsche Rote Kreuz wurde vor 155 Jahren gegründet.

Themen wie Flucht und Bombenfunde wiederholen sich

„Natürlich hat sich unsere Arbeit schon in gewisser Weise verändert. Aber viele Themen kommen immer wieder“, bemerkt Norbert Teuscher, der seit 1980 beim DRK ist. Wie die Flucht, bei der die Hilfsorganisation Unterkünfte bereitstellt und medizinische Versorgung leistet – in den 30er-Jahren, später während des Mauerbaus, des Mauerfalls und auch heute sind Flüchtlinge präsent. „Oder auch Bombenfunde“, ergänzt Claudia Golinski, bei dem die Einsatzkräfte den Menschen eine Anlaufstelle bieten, wenn sie ihre Wohnungen und Häuser für eine Zeit verlassen müssen. Auch der Suchdienst, dessen Aufgabe es ist, vermisste, verschleppte und vertriebene Menschen wieder ihren Familien zuzuführen, ist bis heute ein Thema beim Deutschen Roten Kreuz.

Die Koordinatorin des Kreisverbandes und Zuständige für die Senioren blättert in einem Buch. In der Chronik sind viele historische Bilder. Eines zeigt ein Zugunglück. „Das ist eine Rettungsübung. Die Opfer wurden wie Verletzte geschminkt, haben auch geschrien, um es so realistisch wie möglich aussehen zu lassen“, erklärt Golinski, „man musste ja jederzeit vorbereitet sein und ein Zugunglück passiert ja, zum Glück, nicht jeden Tag.“

Ortsverbände haben sich zusammengeschlosssen

Zur Zeit der Gründung des Kreisverbandes im Jahr 1893 gab es einen Standort in jedem Ortsteil. Heute gibt es einen Anlaufpunkt an der Antonien­straße. Die Halle, in der die Einsatzfahrzeuge untergebracht sind, ist in der Thyssenstraße. Beide Standorte sind in Wittenau, deshalb auch die Ortsmarke im Namen des Kreisverbandes.

Im Laufe der Jahre habe man sich dazu entschlossen, die Arbeit des Kreisverbandes zu zentralisieren. Der Zusammenschluss liege hauptsächlich an der Veränderung der Einsatzfahrzeuge, sagen die Mitarbeiter. Während heute der Rettungswagen in weniger als zehn Minuten am Unfallort ist, waren die Sanitätskolonnen zu Beginn der Gründung mit Kutschen und Fahrrädern unterwegs – ortsübergreifend zu arbeiten war so unmöglich.

Familienbild hat sich verändert

Den Zusammenschluss sehen Golinski und Teuscher positiv, da so auch die Gemeinschaft im Bezirk über die Ortsgrenzen hinaus gestärkt werde. Denn gerade die Betreuung und somit ein Angebot für Menschen jeden Alters, ist eines der Aufgaben des Kreisverbandes und auch eine Arbeit gegen die Vereinsamung. Damals habe es die Angst vor der Vereinsamung gerade bei den Senioren nicht so gegeben, weil das Familienbild ein völlig anderes gewesen sei, sagt Golinski. Die Mitglieder hätten meist in der Nähe gewohnt. „Hier kommen einige Senioren zum gemeinsamen Frühstück, deren Kinder in allen Teilen Deutschlands oder auch im Ausland wohnen“, sagt Golinski, „die freuen sich jede Woche auf diesen Tag.“

Soziales Engagement mit ein großes Aufgabengebiet ein

Während in den Anfangsjahren der Sanitätsdienst und der Katastrophenschutz die größte Aufgabe war, nimmt heute das soziale Engagement ein großes Aufgabengebiet ein. Dazu zählen unter anderem die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Kinderbetreuung in Kitas, Angebote für Senioren, Gesundheitsförderung, Inklusionsprojekte und auch Beratungsangebote. Ein Thema bewegt die Mitarbeiter aber ganz besonders: die Armut. „Arme Menschen gab es ja auch schon immer, aber wir merken, dass vermehrt Anträge für eine Unterstützung bei der Mutter-Kind-Kur oder auch für Kleidung und Babyausstattungen eingehen“, sagt Teuscher.

„Ohne ehrenamtliche Unterstützung geht es nicht“

Um die Palette an Beratungsangeboten, aber auch Kursen in der Begegnungsstätte „Sofa“ – was für „schöner Ort für alle“ steht – umsetzen zu können, braucht das DRK ehrenamtliche Helfer. Damals wie heute werden diese händeringend gesucht, weiß Teuscher. „Ohne die ehrenamtliche Hilfe würde es nicht funktionieren“, sagt er. Der Blick in die Zukunft erschreckt ihn. Durch den demografischen Wandel werde es noch schwieriger, Helfer zu finden. Ein Grund für den Kreisverband die Junior- und Jugendbereitschaft einzuführen, bei der spielerisch die Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes erlernt werden.

Karten für das Jubiläumskonzert am 3. November

Zum 125-jährigen Bestehen gibt es ein Konzert mit dem Kammerorchester der Komischen Oper Berlin am Sonnabend, 3. November, 14–17 Uhr, im Ernst-Reuter-Saal, Eichborndamm 213, unter der Schirmherrschaft von Bezirksbürgermeister Frank Balzer. Tickets gibt es beim DRK-Kreisverband, Antonienstraße 50a, für zehn, ermäßigt sieben, für Mitglieder sechs Euro