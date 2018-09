Mit Chris und Flo auf Streife in Reinickendorf

View this post on Instagram

Diese beiden seht ihr jetzt öfter. Das sind Chris und Flo von unserem Polizeiabschnitt 12 in #Reinickendorf. Sie übernehmen ab morgen für zwei Wochen unseren Insta-Account und berichten nicht nur von ihren Einsätzen, sondern von ihrem Alltag bei der Polizei. Wir nennen so etwas #takeover 😊 Chris (Polizeiobermeister) und Flo (Polizeikommissar) arbeiten seit über drei Jahren auf dem Abschnitt 12 in Berlins Norden. Sie sind erfahrene Streifenpartner. Heißt sie ab morgen bei unserem ersten Insta-Takeover willkommen! Du willst auch mit deinem Streifenpartner unsere Stadt sicherer machen? Dann bewirb dich jetzt. Hier geht’s lang: https://www.berlin.de/polizei/beruf/polizist-polizistin-werden/ #polizei #berlin #instapolice #police #nachwuchs #polizeiberlin #retterherz #thinblueline