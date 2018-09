Am Montagabend steht der Schlagersänger höchstpersönlich am Tresen seiner neuen Bude am Kurt-Schumacher-Damm.

Berlin. Von diesem Montag an können Berliner die selbst kreierte Currywurstsoße von Frank Zander kosten.

Zur Eröffnung seiner Imbissbude „Zum Würfel II“ am Kurt-Schumacher-Damm 123 steht Zander am Montag ab 18 Uhr persönlich am Tresen. Die Wurst mit Pommes gibt es am Eröffnungstag für einen Euro.

( BM )