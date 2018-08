Kita zu groß, Rathaus stoppt Neubau

Seit drei Jahren versucht Peter Osrainik das Bezirksamt Reinickendorf davon zu überzeugen, zwischen der Wohnsiedlung Am Springebruch und dem Naturschutzgebiet vor dem Klötzbecken in Lübars einen Kitabau zu genehmigen. Seit drei Jahren scheitert er, der Grund: der Bebauungsplan. Aufgeben will Peter Osrainik nicht. Auch ein verlorenes Gerichtsverfahren hält den Unternehmer nicht von seinem Vorhaben ab. Längst ist der Ärger um den potenziellen Kita-Standort ein Thema im Bezirk, jetzt schalten sich auch die Parteien ein.

Kürzlich wurde über die derzeit noch freie Wiese im Jugendhilfeausschuss gesprochen. David Jahn (FDP) hatte bei Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) nach, wollte wissen, was das Bezirksamt unternehmen wolle, um den Bau zu ermöglichen. Schließlich müsse lediglich der Bebauungsplan von 1960 geändert werden. Tobias Dollase verwies auf die Antwort auf die kleine Anfrage, die Angela Budweg (SPD) gestellt hatte. „Wir können nicht gegen ein Gesetz verstoßen“, sagte Dollase. Auf die Nachfrage Jahns, ob das Bezirksamt den Bedarf an Kitaplätzen decken könne, antwortete der Stadtrat, ein Bedarf bis 2020 sei da. 1750 Plätze werden bis dahin in Reinickendorf gebraucht. Jedem möglichen Standort würde nachgegangen, so Dollase, man sei mit Trägern im Gespräch. „Die baurechtlichen Vorgaben ermöglichen es in Lübars nicht, da die Platzkapazität auf dem Grundstück rechtlich völlig ausgelastet ist“, sagte Dollase.

Kurzer Rückblick: In den 90er-Jahren hatte Peter Osrainik, Geschäftsführer der Baufirma Interformbau, einige Mehrfamilienhäuser samt Grundstücken gekauft und saniert. Eine Kita wollte er schon damals bauen. Erst in einem der Innenhöfe, was er aufgrund des vermuteten Lärmpegels nicht umsetzen konnte. Daraufhin ließ er ein weiteres Wohnhaus errichten, das ursprünglich dort stehen sollte, wo jetzt die Kita geplant ist: ein 500 Quadratmeter großes Gebäude auf 5000 Quadratmetern Fläche für rund 60 Kinder.

Bezirksamt soll mit Bauherrn nach Alternativen schauen

Vor drei Jahren reichte Osrainik einen Bauvorantrag beim Bezirksamt ein, der abgelehnt wurde. Es folgte der Widerspruch – abgelehnt. Und auch der Gang vor das Amtsgericht brachte keinen Erfolg. „Die Ablehnung ist aber eine Kann- und keine Muss-Entscheidung“, sagt Osrainik mit Verweis auf das Gerichtsurteil. Heißt: Das Bezirksamt kann die Genehmigung erteilen, so das Gericht. Wird es aber nach heutigem Stand nicht, da der Bau der Kita eine Überbauung zur Folge hätte – die Geschossflächenzahl würde um 0,03 auf 0,43 überschritten. Das Gebäude kleiner planen geht nach Angaben von Architekt Joachim Hesse nicht, da ein Kita-Bau an Vorgaben geknüpft sei.

Ein weiteres Problem ist der Mangel an Erziehern. Das werde aber kein Problem darstellen, ist Osrainik überzeugt, er kenne ausreichend Träger. Wäre da noch der Punkt mit dem Standort. Die Parteien sind sich einig, dass intensiv nach möglichen Plätzen geschaut werden müsse. Im Fall Lübars gehen die Meinungen allerdings auseinander. „Alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass sich die Verwaltung an geltendes Recht hält“, sagt Tobias Siesmayer (CDU). Er spricht von einer „offenbar falschen unternehmerischen Entscheidung“, durch die nicht der Charme des gesamten Ortsteils Lübars aufs Spiel gesetzt werden dürfe.

Die AfD-Fraktion geht noch einen Schritt weiter. Osrainik habe die Gesetzeslage ausgenutzt, um an zusätzliche Baumöglichkeiten zu kommen. „Er versucht nunmehr, diese Brachfläche durch den Bau einer Kita doch noch finanziell lukrativ zu verwerten“, sagt Sven Torchalla. Dem widerspricht Osrainik: „Ich möchte einzig etwas für Kinder machen und kein Geld verdienen.“ Nur die Baukosten von circa einer Million Euro sollten durch die Pacht hereinkommen.

Marion Kheir (Linke) ist verwundert, dass trotz der prekären Situation nicht gebaut werden darf. Hinrich Westerkamp (Grüne) begrüßt Initiativen privater Investoren, unterstützt aber auch die Anwendung politischer Beschlüsse wie eines Bebauungsplans. Wie Marion Kheir wünscht er sich beim Bezirksamt Offenheit für Diskussionen über mögliche Alternativen. Alexander Ewers (SPD) will sich erst ein Bild machen, mit Osrainik und Anwohnern sprechen: „Es muss noch einmal geprüft werden, ob der Standort nicht doch geeignet ist.“