Fahrbahn der Emmentaler Straße wird erneuert

Berlin. Das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Reinickendorf saniert seit dieser Woche die Fahrbahn der Emmentaler Straße zwischen der Reginhardstraße und Klemkestraße.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 7. September. Die Straße ist in dieser Zeit einspurig von der Reginhardstraße in Richtung Klemkestraße befahrbar. Individualverkehr könne in diesem Zeitraum dort nur erschwert stattfinden, teilte das Amt mit. Die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungskräfte sei aber gewährleistet.

Die Baukosten betragen bei einer Fahrbahnfläche von 1.950 Quadratmetern rund 105.000 Euro und werden aus dem Straßeninstandsetzungsprogramm der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finanziert.