Vivantes Humboldt-Klinikum muss Schwimmbad schließen

Berlin-Reinickendorf. Das Bewegungsbad im Vivantes Humboldt-Klinikum ist geschlossen. Viele Menschen, die das Becken für eine Therapie genutzt oder auch mit ihren Sprösslingen am Baby-Schwimmen teilgenommen haben, müssen sich jetzt eine Alternative suchen. Die Betroffenen haben sich deshalb an die gesundheitspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Tim Zeelen, und der CDU-Fraktion in der BVV Reinickendorf, Claudia Skrobek, gewandt und ihr Leid geklagt. Das Bad sei nämlich ohne Vorankündigung geschlossen worden.

Die baulichen und technischen Anlagen des Bewegungsbades sind mehr als 30 Jahre alt. Seit Jahren ist Vivantes im Rahmen der Möglichkeiten bemüht, den fortschreitenden Alterungsprozess aufzuhalten, heißt es in der Antwort der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, der Tim-Christopher Zeelen im Hinblick auf das Bewegungsbad eine schriftliche Anfrage gestellt hatte - die Senatsverwaltung bezieht sich auf eine Stellungnahme von Vivantes.

Weiter heißt es seitens des Klinikums, dass trotz einer Erhöhung der Wartungszyklen und durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen sowie dem täglichen Einsatz von geschultem Personal zur technischen Betreuung des Bades der bauliche Zustand nicht verbessert werden konnte. Die 2018 erstmals aufgetretenen Probleme bei der Wasserqualität konnten mit allen eingeleiteten Maßnahmen sowie der Hochchlorierung nicht beseitigt werden. Daher könne Vivantes unter Wahrnehmung seiner Betreiberpflicht einen Weiterbetrieb des Bades nicht mehr verantworten. Dass die Nutzer nichts von der Schließung gewusst haben wollen, stimme nicht, sagt Vivantes, diese war regulär zum Ende des Jahres 2018 geplant. Eine Sanierung wird auf knapp 500.000 Euro geschätzt.

Zeelen, der auch Wahlkreisabgeordneter für Wittenau und Borsigwalde ist, hält die Entscheidung, das Bewegungsbad zu schließen, für falsch. „Im Gespräch mit Frau Dr. Grebe, der Vorsitzenden der Geschäftsführung von Vivantes, habe ich mich für den Erhalt des Bades eingesetzt. Rehabilitation ist ein wichtiges Instrument, um Krankheiten zur verhindern und Folgekosten zu sparen. Deshalb braucht es eher mehr Schwimmbäder für Therapien und nicht weniger. Gerade im Bereich Wittenau/Borsigwalde hinterlässt die Schließung eine schmerzliche Lücke.“

Die Umbauzeit einschließlich der notwendigen Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für die Umbaumaßnahmen würde voraussichtlich zwei Jahre dauern. Daher plant Vivantes, den Bau eines Kleinst- und Einzeltherapiebeckens für die Behandlung von stationären Patienten in den Neubau am Standort Am Nordgraben zu integrieren - diese Fertigstellung ist Ende 2019 vorgesehen.

So lange müssen externe Gruppen in die umliegenden Schwimmbäder ausweichen. Nach der Fertigstellung des Neubaus will Vivantes eine Nutzung des Beckens für externe Gruppen prüfen. Sicher, dass dort wieder Kurse angeboten werden können, ist es also noch nicht.