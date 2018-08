Freie Scholle baut 62 neue Wohnungen in Reinickendorf

Berlin. Die im Grundstein versenkte Zeitkapsel war prall gefüllt. Neben den Bauplänen auf einem USB-Stick, Satzung und Broschüren der Baugenossenschaft, fand auch eine Berliner Morgenpost als historisches Zeugnis der Zeit bei der Grundsteinlegung ihren Platz darin.

Die Baugenossenschaft "Freie Scholle" baut derzeit auf dem Grundstück am Waidmannsluster Damm 81/83 vier Mehrfamilienhäuser, die künftig unter dem Namen "Lilienthals Hofgarten" zu einer Wohnanlage zusammengefasst werden. Es entstehen 62 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. 17 davon kommen dem sozialen Wohnungsbau zugut. Sie sollen im Januar 2020 für die Mitglieder der Genossenschaft bezugsfertig sein. Die Mietpreise werden beim geförderten Wohnraum zwischen 6,50 und 6,80 Euro pro Quadratmeter; bei den anderen Wohnungen bei circa 11 Euro liegen.

Lange Weg bis zum Grundstückskauf

Wie der Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft "Freie Scholle", Hans-Jürgen Hube, erläuterte, hat sich die Genossenschaft bereits mehr als 90 Jahre lang um den Erwerb des Grundstückes bemüht. "Eine lange, mitunter leidvolle Geschichte", sagt er. Letztendlich sei es gelungen, dem Land Berlin dieses Grundstück "abzuschwatzen". Die Gesobau habe "in großzügiger Manier" zu Gunsten der Freien Scholle verzichtet und das Bezirksamt "ganz heftig und hilfsbereit" beim Erwerb unterstützt.

Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) wurde deutlicher: "Dass die Freie Scholle nicht direkt angesprochen wurde, als das Grundstück auf den Markt kam, hat uns sehr irritiert", sagte Balzer. Warum das Land Berlin es eher der Gesobau angeboten hätte, sei ihm "ein Rätsel". Denn immerhin seien die Wartelisten für Wohnungen in der Freien Scholle lang und in der unmittelbaren Umgebung befänden sich deren Wohnobjekte. Doch Ende gut, alles gut: Letztendlich gehört das Purwin-Gelände nun seit Dezember 2016 in den Besitz der Freien Scholle.

Lange Wartelisten für Wohnungen

Derzeit gibt es schon mehr als 250 Bewerber für die neuen Wohnungen, erläuterte Michael Schulze, auch Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft. Für eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung müssten Schollenmitglieder derzeit 18 Jahre warten, auf ein Haus 35 Jahre. "Wir haben im Moment 860 Wohnungssuchende", sagt Schulze. 5000 Mitglieder habe die Baugenossenschaft derzeit. Sie verwaltet insgesamt 1500 Wohnungen. "Alle, auch von weiter weg, wollen Mitglied in der Freien Scholle werden. Ich weiß nicht warum, aber es ist so", scherzte Schulze im Gespräch mit der Berliner Morgenpost.

Bei der Gestaltung der Wohnanlage habe man sich an der Architektur Bruno Tauts orientiert - ein einfacher, moderner Baukörper, pragmatisch und lichtdurchflutet. Das Dach werde begrünt.

Zwangsarbeiter- und Fremdarbeiterlager

Das langjähriges Vorstandsmitglied Jürgen Hochschild rief bei der Grundsteinlegung die bewegte Geschichte dieses Areals in Erinnerung. Während des Zweiten Weltkrieges befand sich auf dem Gelände am Waidmannsluster Damm nämlich ein Zwangsarbeiter- und Fremdarbeiterlager. Der Bezirk Reinickendorf sei damals der größte Rüstungsstandort im Land Berlin gewesen. 30.000 Menschen seien in 71 Industrie- und Dienstleistungsbetrieben zwangsbeschäftigt worden. Darunter Firmen wie Rheinmetall-Borsig oder die Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik am Eichborndamm und vielen mehr.

Gedenktafel gegen das Vergessen

Untergebracht waren die Zwangsarbeiter in Reinickendorf in 140 Barackenlagern - drei davon in der direkten Nachbarschaft der "Freien Scholle" - die sogenannten Steinberglager. Ein Lager mit 400 russischen, polnischen und ukrainischen Insassen, die bei der Deutschen Post und Reichsbahn beschäftigt waren, befand sich direkt auf dem Grundstück, welches nun bebaut wird. "Menschenunwürdig", so Hochschild. Jeden Tag seien die Zwangsarbeiter von bewaffneten SS-Männern zur Arbeit geführt worden. Wie viele im Lager starben, sei nach seinen historischen Forschungen nicht bekannt, sagte Hochschild. Dies sei nicht dokumentiert worden. "Kontakte der Schollaner zu den Fremdarbeitern waren verboten und unter Strafe gestellt", erläuterte er weiter. Im April 1945 seien die meisten Russen aus diesem Lager geflohen, um nicht als Kollaborateure erschossen zu werden.

Um diesen Männern und Frauen zu gedenken, errichte die "Freie Scholle" nach Fertigstellung der Wohngebäude eine Gedenktafel, um an die "unmenschliche Nutzung dieses Geländes in der Zeit von 1943 bis 1945 zu erinnern", sagte Hochschild.