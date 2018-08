Von Reinickendorf an den Hindukusch

Berlin. Ein Jahr lang war Kristina Oertel in latenter Lebensgefahr. Ein Jahr hat die Reinickendorfer Polizistin in Kabul beim Aufbau einer afghanischen Polizeiverwaltung nach westlichen Standards geholfen. In der Praxis bedeutet das: ein Jahr im Hochsicherheitsbereich. Wohnung und Büro befanden sich in einer geschützten Anlage. Wenn Oertel diese mal verlassen konnte, dann nur mit Schutzweste, Pistole und Sturmgewehr G36. „In der Stadt sind wir nie aus unsere gepanzerten Fahrzeuge gestiegen“, sagt sie.

Afghanistan, eines der gefährlichsten Länder der Welt. Die Zahl der bei Attentaten und Luftschlägen getöteten Zivilisten liegt auf einem Höchststand. Nach Angaben der UN-Mission in Afghanistan wurden alleine in den ersten sechs Monaten diesen Jahres 1692 Zivilisten bei Gefechten und Anschlägen getötet. Immer wieder werden westliche Botschaften, Hilfsorganisationen, Soldaten und Polizisten Ziele von Attentaten. Auch nach mehr als 17 Jahren Aufbauarbeit durch Truppen der NATO-Staaten terrorisieren Taliban und IS das Land. Und trotzdem wusste Katrin Oertel genau: Da will ich hin.

Der Bruder hat ihr Interesse an Afghanistan geweckt

Im Juli 2015 machte sie ihre Bewerbungsunterlagen für eine Auslandsmission fertig. Das Interesse der 41-Jährigen für das kriegsgebeutelte Land am Hindukusch hatte ihr Bruder geweckt. Der war für die Bundeswehr in Afghanistan und habe gesagt: „Schwester, ich könnte dir viele Dinge erzählen, aber um Afghanistan zu verstehen, musst du dort gewesen sein.“

Kristina Oertel mit einem afghanischen Entschärfer im Schutzanzug

Foto: Privat

Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie bei der Ersten Bereitschaftspolizeiabteilung in Moabit als Sachbearbeiterin für Personal. Nach knapp 20 Jahren bei der Berliner Polizei habe sie sich gedacht: „Ich bin ungebunden und habe keine Kinder. Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Von der Bewerbung im Sommer 2015 bis zum Abflug nach Afghanistan sind dann ungefähr 17 Monate vergangen. Die Zeit dazwischen sei „sehr, sehr gründlich und intensiv gewesen“, erzählt Oertel.

Bei der Landespolizei gab es ein erstes intensives Auswahlverfahren mit ärztlichen Untersuchungen, Sport- und Englischtests sowie Auswahlgesprächen. Es folgten Vorbereitungskurse für die Seminare bei der Bundespolizei. Auch die Bundeswehr war an der Vorbereitung und Ausbildung beteiligt.

Auf dem Truppenübungsplatz in Hammelburg hat sie in einem Feldlager gelernt, wie man sich bei einer Geiselnahme verhält, ein Fahrtraining für den Stadtverkehr in Kabul gemacht. „Wir wurden auf mögliche Gefahrensituationen sensibilisiert“, sagt Oertel.

Dann: Basisseminare in Lübeck an der Bundespolizeiakademie, praktische Übungen, Trainings, Tests. In weiteren Vorbereitungsseminaren standen Waffenkunde, Schießausbildung an den Waffen der Bundespolizei, Notfallmedizin oder Landeskunde auf dem Plan. Froh sei sie gewesen und sehr gespannt, als es schließlich am 4. Januar 2017 losging.

In den vergangenen 20 Jahren gab es nach Angaben der Berliner Polizei 274 Entsendungen für den Bereich internationale Polizeimissionen. Zur gleichen Zeit befinden sich je an die sieben Polizistinnen und Polizisten aus Berlin in Auslandsmission: im Kosovo, Georgien, der Ukraine, im Niger oder eben in Afghanistan. Für das German Police Project Team (GPPT), für das auch Oertel gearbeitet hat, waren bislang 89 Polizeibeamte in Afghanistan.

Die Reinickendorfer Polizistin Kristina Oertel (41) hat ein Jahr in Afghanistan gearbeitet. Und möchte bald wieder zurück.

Foto: jörg Krauthöfer

„Trotz der intensiven Vorbereitung kam es mir völlig unwirklich vor, im Flugzeug nach Kabul zu sitzen“, erinnert sich Oertel. Es ging von Berlin über Istanbul nach Kabul.

Eine Freundin und Kollegin holte sie am Flughafen ab. Von dort ging es in eine geschützte Wohnanlage. Für etwas mehr als ein Jahr war das ihr Zuhause. Von nun an war die Polizistin aus Reinickendorf Teil des deutschen Polizeikontingents, dem German Police Project Team unter der Führung der Bundespolizei.

Ihr Zuhause für die kommenden zwölf Monate: zwölf Quadratmeter mit Nasszelle. Aber zum Glück gibt es E-Shops und die Feldpost. Eine der ersten Anschaffungen aus Deutschland: neue Duschvorhänge. „Mit den abgewohnten Dingern wollte ich es nicht ein Jahr aushalten“, sagt Oertel und lacht. Es sind Kleinigkeiten, die ihr den Aufenthalt 4800 Kilometer östlich ihrer Heimatstadt etwas heimeliger machten. Per Feldpost kamen regelmäßig Teig für Pfannkuchen in der Plastikflasche und fertige Bratkartoffeln mit Speck in der Tüte. Das Geld für die Projekte des German Police Project Teams kommt vom Auswärtigen Amt. Das Team wiederum unterliegt der Bundespolizei, für das das Bundesinnenministerium zuständig ist.

Die Projekte, an denen Oertel gearbeitet hat, wurden in Kabul und Mazar-i-Sharif realisiert. So hat sie den Bau eines Gebäudes für den Wechselverkehr und die Kontrollen am Flughafen von Kabul begleitet. Dadurch sei die Sicherheit am Flughafen deutlich verbessert worden, sagt sie. Auch wurde dort ein Gebäude für die einheimischen Entschärfer und die afghanische Hundestaffel gebaut. In einem 2500 Quadratmeter großen, neuen taktischen Trainingszentrum findet jetzt eine moderne Polizeiausbildung statt. Für Schulungen für Passkontrollen wurde im Flughafengebäude ein Raum eingerichtet.

Das GPPT hat auch eine Frauenkonferenz in Mazar-i-Sharif organisiert. „Es waren Polizistinnen aus den verschiedenen afghanischen Provinzen eingeladen“, berichtet die Oertel. „Dank der amerikanischen Luftwaffe sind wir mit einer C130 Herkules von Kabul nach Mazar-i-Sharif geflogen.“ Für eine Kindertagesstätte, die zur Polizeischule gehört, hat sie mit ihrer Bereitschaftsabteilung in Berlin eine Sammlung gestartet. „Wir konnten fünf große Pakete mit Spielsachen, Kinderkleidung und Schuhen übergeben“, sagt Oertel.

Kabul war zu gefährlich für einen Girls Day

In Kabul hat das Team um Oertel versucht, einen Girls Day nach Berliner Vorbild zu organisieren. Bei diesem Aktionstag werden Schülerinnen an klassische Männerberufe im Bereich Technik, Handwerk und Naturwissenschaften herangeführt. In Kabul musste der Girls Day aufgrund der Sicherheitslage abgesagt werden.

Obwohl Oertel die Lage während ihrer Auslandsmission als latent gefährlich beschreibt, ist sie während der zwölf Monate nie in eine wirklich bedrohliche Situation geraten.

Die Kontakte zur afghanischen Bevölkerung und den einheimischen Mitarbeitern habe sie in guter Erinnerung. „Die Männer, mit denen wir auf den Baustellen zu tun hatten, waren immer freundlich“ sagt sie. „Sie waren neugierig, wir waren neugierig.“ Ansonsten habe es nicht besonders viel Kontakt zu Menschen außerhalb der Wohnanlage und den Baustellen gegeben.

Den Großteil ihrer Freizeit hat Kristina Oertel mit Sport verbracht. „Ich habe mit anderen internationalen Bewohnern des Camps Sport gemacht, wir haben gegrillt und gemeinsam gekocht“, beschreibt sie die Freizeit. „Auf diesem Weg sind auch viele Freundschaften entstanden.“

Die Berliner Polizei profitiert von solchen Begegnungen. Ein Sprecher der Polizei nennt die Auslandsmissionen eine „wertvolle Personalentwicklungsmaßnahme“. Die Zusammenarbeit in international gemischten Teams führe zum Kennenlernen anderer Arbeitsstrukturen, der Umgang mit anderen Kulturen schärfe den Blick für kulturelle Eigenheiten und fördere die interkulturelle Kompetenz für die Arbeit in Berlin.

Auch für Oertel hatte die Arbeit in Afghanistan einen unerwarteten, positiven Nebeneffekt. Da an sechs Tagen in der Woche gearbeitet wurde, haben sich viele freie Tage angesammelt. Oertel ist unter anderem nach Bali, Italien und Südafrika geflogen.

Seit Ende Januar ist sie zurück in Berlin. Neben der privaten Verarbeitung des Erlebten wurde Kristina Oertel auch von der Berliner Polizei betreut. „Nach meiner Rückkehr bin ich demütiger geworden. Vieles, was ich hier vorher als selbstverständlich empfunden habe, wäre in Afghanistan lebensgefährlich gewesen“, sagt sie. „Hier kann ich mich überall frei bewegen.“

Berliner Polizisten dürfen während ihrer Dienstzeit insgesamt dreimal ins Ausland. Oertel will sich 2019 wieder bewerben. Wieder nach Afghanistan. „Ich möchte schließlich auch wissen, was aus den Projekten geworden ist“, sagt sie.