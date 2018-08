Im Norden Berlins wütet die Bienenseuche

Berlin. Bienen sind für Menschen wichtig, aber die Bestände sind bedroht. Ihre natürlichen Lebensräume werden immer kleiner. Jetzt kommt ein weiteres Problem mit dem Namen „Amerikanische Faulbrut“ hinzu – eine Bienenseuche. Aufgrund eines aktuellen Falls in Hermsdorf, der amtlich festgestellt wurde, hat der Bezirk Reinickendorf einen Sperrbezirk eingerichtet: Im Süden vom Waidmannsluster Damm, Erholungsweg, südliches Ende des Steinbergparks bis Lange Enden, im Westen von der A111, Hermsdorfer Damm bis zur östlichen Forstgrenze, im Norden vom Friedrichsthaler Weg bis zum Hermsdorfer Damm und im Osten von der Berliner Straße, Alt-Hermsdorf, Horber Straße, Oraniendamm bis zur Hermsdorfer Straße.

Imker müssen ihre Bestände untersuchen lassen

Alle Bienenhalter in diesem Gebiet sind aufgefordert, die Anzahl der Bienenvölker dem Bezirksamt zu melden und ihre Bestände untersuchen zu lassen, falls es noch nicht passiert ist. Weiter heißt es seitens des Bezirksamtes: Bewegliche Bienenstände dürfen von ihrem Standort nicht entfernt werden. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften, die sich in oder am Bienenstand befinden, dürfen von ihrem Standort nicht entfernt werden. Außerdem ist es untersagt, Bienenvölker und Bienen in den Sperrbezirk zu transportieren.

Bei der sogenannten amerikanischen Faulbrut befällt der Erreger die Brut der Honigbiene. Durch sporenhaltiges Futter gelangt der Erreger in den Larvendarm, die Maden sterben frühzeitig. Langfristig gesehen können so ganze Bienenvölker verschwinden. In erster Linie erfolgt die Verbreitung durch Räuberei. „Starke Völker räubern bei schwächeren den Honig, bringen so den Erreger mit in ihr Volk“, erklärt sagt Melanie von Orlow, Bienenexpertin und Vorsitzende des Imkervereins Reinickendorf-Mitte. „Das Problem ist, dass man die Faulbrut nur sehr schwer erkennt, meist sind die Bienenvölker schon lange Zeit befallen, bevor es der Imker bemerkt“, sagt von Orlow.

Betroffene Brutzellen weisen eine veränderte Zellverdeckelung auf, sind eingesunken, rissig oder durchlöchert. Außerdem ist die Farbe dunkler. Deutlich werde es laut von Orlow, wenn ein Stäbchen in die zersetzte Puppe getaucht würde – fadenziehender Schleim sei das Resultat. Schon länger abgestorbene Brut trocknet ein. „In der Regel bemerkt man es erst, wenn sich die Brut verändert und die Lücken größer werden“, sagt die Imkerin, allerdings könne das auch andere Gründe haben. Sie plädiert deshalb für eine jährliche Prüfung der Bienenvölker, will diesen Vorschlag bei der anstehenden Bienenkonferenz im November einbringen.

Viele Imker gehen nach Bekanntgabe des Befundes einen radikalen Weg: Sie töten das komplette Volk mittels Schwefel ab. „Einfach, weil die Erfahrung im Umgang mit der Faulbrut fehlt oder sie keine Zeit für eine Heilung haben“, sagt von Orlow. Denn die sei sehr aufwendig. Sie selbst habe einmal den Selbstversuch gemacht, obwohl ihre Völker nicht befallen gewesen seien.

Der Honig kann bedenkenlos verzehrt werden

Dafür müsse die Brut entfernt und das Volk umgesiedelt werden, was bereits viel Zeit in Anspruch nehme. Dann würde beispielsweise die Holzkiste mit einer kochenden Natronlauge gereinigt werden – dafür ist eine Genehmigung des Amtstierarztes einzuholen. Ebenfalls müssen alle Geräte desinfiziert werden. Dieses Prozedere funktioniert allerdings nur, wenn der Befall im Anfangsstadium ist.

„Auch wenn sich die Krankheit dramatisch anhören mag, für den Menschen ist sie nicht gefährlich“, versichert Melanie von Orlow vom Imkerverein, dem derzeit 151 Imker mit insgesamt 685 Bienenvölkern angehören. Der Honig könne bedenkenlos verzehrt werden. Und auch die Imker haben für dieses Jahr Glück: Die Saison ist bereits vorbei, die Ernte eingeholt. Und bis zum nächsten Jahr sollte sich die Lage wieder entspannt haben, wenn alle Imker ihre Bestände überprüfen lassen und etwas gegen die Bienenseuche unternehmen, hofft Melanie von Orlow.