Wie eine Stadtführerin ihrem Publikum Berlin zeigt

Berlin. Was sie sich wünschen würde, wenn sie einen einzigen Wunsch frei hätte? Da muss Katrin Pollok nicht lange überlegen. „Mein größter Traum ist, einmal eine Nacht lang in einer Bücherei eingeschlossen zu werden“, sagt die 58 Jahre alte Wahl-Frohnauerin und setzt ein verschmitztes Lächeln auf. Denn natürlich weiß sie, dass eine Nacht nicht reichen würde, um ihren Wissensdurst zu stillen. „Ich kann ja gar nicht so schnell lesen, wie ich Dinge wissen möchte“, bedauert Katrin Pollok.

Solange ihr Wunsch nicht in Erfüllung geht, muss sie sich mit dem Internet „behelfen“. Und mit ihrer eigenen Bibliothek, in der sich unzählige Bücher aneinanderreihen. Zwar sind auch Romane darunter, aber das Gros machen dickleibige Fachbücher aus. Zumeist Bände über die deutsche Geschichte und die Berliner Historie. Die zieht sie oft zu Rate, wenn sie ihre Touren vorbereitet. Katrin Pollok ist Stadtführerin.

Berlin sei nicht nur eine Reise, sondern „immer auch einen Stadtspaziergang wert“, ist die dunkelhaarige Frau mit dem offenen Lachen überzeugt. Aber die Teilnehmer ihrer Touren mit Geschichtszahlen zu bombardieren, ist nicht ihre Sache. Mit dem puren Aneinanderreihen von Fakten könne man niemanden fesseln, sagt Pollok. Sie wähle die Routen stets so, dass sie entlang des Weges Geschichten erzählen könne. Auf ihren Touren informiert sie über das jüdische Berlin, flaniert auf den Pfaden bekannter Persönlichkeiten durch die historische Mitte, folgt unter dem Motto „Röstfrisch und zart schmelzend“ den Spuren bekannter Berliner Schokoladen- und Kaffeemanufakturen wie Rausch, Sawade, Fassbender oder der Berliner Kaffeerösterei.

Ihre Kinder brachten sie auf die Idee

Aber immer wieder ist sie auch in Frohnau unterwegs, durchstreift die Invalidensiedlung, besucht das Buddhistische Haus, präsentiert die Gartenstadt zur Zeit der Rhododendrenblüte von ihrer buntesten Seite. Meist ist sie mit großer Gefolgschaft abends oder am Wochenende auf den Straßen des noblen Reinickendorfer Ortsteils anzutreffen. Denn die Führungen sind zwar ihre Berufung, nicht aber ihr Hauptberuf. Die gelernte Zahntechnikerin, die lange Zeit auch einen Büromaschinenvertrieb managte, arbeitet derzeit für einen Schließfachanlagenvermieter.

Zu den Stadtführungen kam die gebürtige Lichtenbergerin, die in Friedrichshain aufwuchs, eher zufällig – als ihre heute 18-jährigen Zwillinge Agnes und Lorenz die Victor-Gollancz-Grundschule besuchten und Eltern im Rahmen des Heimatkundeunterrichts um Mitwirkung gebeten wurden. Pollok überlegte sich eine Kinderrallye, bei denen die Schüler an verschiedenen Stationen im Kiez Aufgaben lösen mussten. „Die Lehrerschaft wusste wohl, dass ich ein Faible für Heimatkunde habe“, sagt Pollok, die ganz gezielt nach Frohnau zog, weil ihre Kinder im Grünen aufwachsen sollten. Ihr Vater habe sich zeitlebens für Geschichte interessiert, die Mutter Wanderungen geführt. Heute wird Katrin Pollok von Schulen in ganz Berlin für Kinderrallyes gebucht. Was sie auch Andreas Boehlke verdankt – dem Mann, der Berlin zum Leuchten bringt.

Der ebenfalls in Frohnau lebende Lichtdesigner buchte Pollok 2008 für eine Führung zu einzelnen Stationen seines „Festival of Lights“. Dadurch seien so viele Interessenten auf sie aufmerksam geworden, dass sie heute eigentlich keine Werbung mehr machen müsse, sagt die 58-Jährige. Und wohl auch deshalb, weil bei ihr keine Frage unbeantwortet bleibt. „Natürlich weiß ich nicht alles“, sagt Pollok. „Aber wenn ich etwas nicht weiß, mache ich mich schlau und liefere den Teilnehmern meiner Touren die Info per Mail nach.“

Katrin Pollock entwirft jedes Jahr einen Frohnau-Kalender

Wird sie zur Familie von Donnersmarck gefragt, bleibt sie keine Antwort schuldig – der Fürstenfamilie, nach der mitten in Frohnau ein Platz benannt ist, der wiederum an die Donnersmarckallee grenzt. Guido Graf Henckel Fürst von Donnersmarck (1830–1916) war es, der die Gartenstadt mit seiner „Berlin Terrain Centrale“ 1910 nach englischem Vorbild gründete. Weil der 100. Geburtstag Frohnaus mit dem zehnten Geburtstag ihrer Zwillinge zusammenfiel, veröffentlichte Katrin Pollok 2010 „Das Märchen von Frohnau“. Ein dünnes Bändchen, in dem sie nach dem Motto „Es war einmal …“ die Geschichte des Barons Werner erzählt, dem der reiche Graf Donnersmarck 3000 Morgen Waldgebiet in der Stolper Heide abkaufte und im späten Alter von 77 Jahren darauf eine kleine Stadt entstehen ließ – die „frohe Aue“, das heutige Frohnau. „Ich bin Irmgard Peters noch heute dankbar, dass sie mit ihren liebevollen Illustrationen zum Gelingen des Büchleins beigetragen hat“, sagt Katrin Pollok. Denn bis dato habe es kein Kinderbuch gegeben, das sich mit der Geschichte Frohnaus beschäftigt habe.

Nicht das einzige Druckwerk, das Polloks Handschrift trägt. Seit 2010 veröffentlicht sie jedes Jahr gemeinsam mit dem Ur-Frohnauer und Hobby-Chronisten Klaus Pegler den Frohnau-Kalender – zwölf Fotos aus dem Nordberliner Kiez, geschossen von Pegler und ihr, versehen mit kurzen Texten. Welche Bilder den 2019er-Kalender zieren werden, steht schon fest. „Auf jeden Fall wird ein Foto vom Kasinoturm dabei sein“, sagt Katrin Pollok.