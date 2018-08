Mehr Kontrollen am Flughafensee: Kritiker sehen wenig Erfolg

Die Einsätze von Polizei, Ordnungsamt und BSR haben die Situation am Flughafensee in Tegel verbessert. Es gibt aber auch Kritik.

Berlin. Der Mannschaftswagen des Ordnungsamtes ruckelt über den Waldweg am Seidelkanal. Draußen: 33 Grad Celsius, kein Lüftchen. Viele Strandgäste in Badekleidung mit Luftmatratzen unterm Arm pilgern vom U-Bahnhof Otisstraße zum Flughafensee. Drinnen kurze Beratung des Teams: „Können wir die Schutzwesten bei der Hitze auslassen?“ Sie entscheiden sich dafür, denn in den vergangenen Monaten hat sich einiges verändert am Flughafensee. Lange galt der See als Brennpunkt in Reinickendorf. Deshalb wird er seit diesem Frühjahr zweimal pro Tag von Mitarbeitern des Ordnungsamtes kontrolliert.

Neben vielen Reinickendorfern suchen am See auch Badegäste aus Wedding Erholung. Couchgarnitur am Ufer, illegale Partys, offene Feuerstellen und Grills, Vandalismus, zeltende Obdachlose und Auseinandersetzungen unter Betrunkenen mit scharfen Waffen gehörten hier lange Zeit zum Alltag. Kein Einzelfall in Berlin. Auch der Schlachtensee im beschaulichen Zehlendorf gerät öfter wegen Lärm, Müll, feiernder Jugendlicher und Zerstörung in die Schlagzeilen.

Viele Reinickendorfer erleben die Situation am Flughafensee, wie berichtet, als aufgeheizt und bedrohlich. „Es ist und bleibt hier ein schwieriges Klientel. Das ist klar, aber es ist durch die Einsätze schon deutlich entspannter geworden“, resümiert eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes, die hier täglich unterwegs ist.

Ein Getränkeverkäufer zeigt seinen Gewerbeschein

Foto: Janine Richter

In der Zwischenzeit ist das Team zur ersten Badestelle vorgedrungen. Mehrmals müssen sie die Personalien von Hundebesitzern aufnehmen, die ihre Hunde an der öffentlichen Badestelle frei laufen lassen. Das ist verboten. Nur wenige Meter weiter ist ein Hundeauslaufgebiet. „Ich wusste das nicht. Na ein Glück, kann man das Bußgeld in Raten zahlen“, sagt das Frauchen von Vierbeiner Bello.

Außerdem sammeln die Beamten einen Grill ein, der keinem gehören will. Und auch der Gewerbeschein eines mobilen Getränkeverkäufers wird kontrolliert. Als der Trupp den FKK-Strand passiert, gibt es keine Auffälligkeiten. „Nicht einmal Sonnenzelte sind gespannt. Na ja, die Nackten sind meist ganz brav“, sagt die Mitarbeiterin.

Ordnungsamt: „Deutlich entspanntere Situation“

Einen Strand weiter wird es dann hitzig: Junge Araber rauchen Shisha und kommen nur widerwillig der Anweisung nach, diese auszumachen. Als die Mitarbeiter die Personalien aufnehmen wollen, verweigert der Wortführer der Gruppe dies. Er habe keinen dabei. „Wir haben ausgemacht. Ich habe nichts Falsches getan. Ich diskutiere nicht. Gehen sie weg“, schreit der angetrunkene Mann. „Alle Leute grillen hier jeden Tag und rauchen Shisha.“ Seine Freunde beginnen die Badesachen und Shisha einzupacken.

Als er dem Ordnungsamt auch noch eine falsche Identität nennt, und dies nach einem Anruf bei der Polizei auffliegt, reicht es Sebastian Maack (AfD). Der Ordnungsamtsstadtrat begleitet an diesem Tag seine Mitarbeiter. Er ruft die Polizei herbei. Mittlerweile dauert die ganze Diskussion schon eine halbe Stunde. Die jungen Männer bleiben passiv aggressiv. Unterhalten sich immer wieder wild gestikulierend auf Arabisch. „Wir würden Sie auch festhalten, wenn sie jetzt weglaufen. Das ist unser Job“, sagt eine Mitarbeiterin zu der angespannten Situation. „Meist, wenn wir mit der Polizei drohen, wissen sie plötzlich, wie sie heißen und wo sie geboren wurden“, sagt Sebastian Maack dazu.

Doch der Mann bleibt weiter beratungsresistent. Erst die dazugekommenen Polizisten und eine weitere Diskussion über Respekt und Gesetzeslage bringen ihn schließlich dazu, seine richtigen Personalien zu nennen. Das Ordnungsamtsteam atmet durch. Endlich Feierabend. Die Polizei zieht wieder ab.

Keine grundlegende Verbesserung

Über den Erfolg der Einsätze des Ordnungsamtes ist man im Bezirk geteilter Meinung: Felix Schönebeck von der Kiez-Initiative „I love Tegel“ ist nicht zufrieden. Das Ordnungsamt sei zwar deutlich öfter am Flughafensee im Einsatz als im Vorjahr, aber „eine grundlegende Verbesserung kann ich leider dennoch nicht erkennen. Illegales Zelten, Grillen – das alles muss noch massiver unterbunden werden“, sagt er.

Bezirksstadtrat Maack sieht das anders. Ihm sei es gelungen, geltendes Recht durchzusetzen. „Die festgestellten Verstöße haben im Laufe des Frühjahrs und Sommers abgenommen. Ich sehe eine erhebliche Verbesserung“, bilanziert er. Dennoch wünscht er sich natürlich noch mehr Mitarbeiter. Derzeit sind acht Ordnungsamtsstellen ausgeschrieben. Zum Ende des Jahres soll das Ordnungsamt von 36 auf 44 aufgestockt werden. „Mehr Kontrollen am Sonntag und sporadische Kontrollen nach Dienstschluss (22 bzw. 24 Uhr) wären wünschenswert.

Das wird hoffentlich im nächsten Jahr möglich, falls die Arbeitszeiten des Allgemeinen Ordnungsdienstes berlinweit flexibler gestaltet werden. Das habe ich in der Bezirksstadträte-Runden mehrfach gefordert“, sagt Maack.

Einigkeit gibt es aber in einem Punkt: Seitdem die BSR am Flughafensee 40 Straßenpapierkörbe und 40 weitere größere Abfalltonnen aufgestellt hat und dort Wege, Uferbereiche, Wiesen, Strände und Waldflächen reinigt, ist zumindest das Müllproblem weitestgehend behoben. Laut einem BSR-Sprecher sammeln die Mitarbeiter dort „durchschnittlich rund fünf Kubikmeter Abfall pro Tag“ ein. „Das Landschaftsschutzgebiet war seit Jahren nicht mehr so sauber, wie es in diesem Jahr der Fall ist. Dies ist ein großer Erfolg“, bestätigt auch Schönebeck.

