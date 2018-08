Baustelle an Schule: Jetzt müssen sogar die Lehrer anpacken

Berlin. Es ist schon erstaunlich wie unterschiedlich die Wörter „pünktlich“, „Fertigstellung“ und „weitere kleine Maßnahmen“ ausgelegt werden können. Noch am zweiten Schultag ließ Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) per Mitteilung verlauten, wie froh er über die pünktliche Fertigstellung der neuen Filiale der Albrecht-Haushofer-Schule in Heiligensee sei. „Pünktlich zum Schuljahresbeginn kann der Unterricht der neunten und zehnten Klasse im neuen Domizil am Stolpmünder Weg losgehen. Das freut mich sehr“, schrieb er. Der größte Teil der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten seien abgeschlossen, und nur „weitere kleine Maßnahmen“ würden folgen.

Im „fertiggestellten“ Schulgebäude in Heiligensee kreischen derweil am Dienstag die Bohrer. Es wird gehämmert und geschraubt. Schüler laufen mit vollen Müllsäcken über den Schulhof, schneiden die Hecken und zupfen Unkraut. Ein Lehrer wirft den Rasenmäher an. Pünktlich zum Schulstart wird hier in den Räumen kein Schüler unterrichtet.

Dementsprechend unzufrieden sind Filialleitung und Lehrer angesichts der Worte des Stadtrates. „Hier ist noch gar nichts fertig, also haben wir in dieser Woche hier auch noch keinen Unterricht. Wir müssen erst einmal gärtnern, entrümpeln und Fenster putzen“, sagt Bio-Lehrer Ingo Rex. Er bedient gerade den Rasenmäher.

„Der ganze Bauschutt ist eine Gefahr für die Schüler“

Den Sperrmüll hätten die Lehrer schon zusammengetragen, darunter eine alte Häckselmaschine, Betonteile, Holzreste und vieles mehr. Aber der versprochene Bauschuttcontainer fehle; genauso wie Heckenscheren, Schaufeln und Rasenmäher. „Der ganze Bauschutt ist eine Gefahr für die Schüler. Das kann nicht so bleiben“, sagt Rex. Deswegen finde kein Unterricht für die 197 Schüler der neunten und zehnten Klassen in der neuen Filiale statt. Jedwedes Werkzeug haben die Lehrer in der Not privat mitgebracht. So auch Herr Rex seinen roten Rasenmäher.

Auch Filialleiterin Stefanie Müller sitzt am Dienstag in ihrem leeren Büro. Handwerker wuseln lautstark um sie herum. „Wir wussten nicht, dass es nicht fertig wird und haben erst vergangenen Donnerstag gesehen, wie das alles aussieht“, sagt sie. „In den Räumen wurde Jahrzehnte nichts gemacht.“ Sie zeigt dreckige Wände, eine heruntergekommene Waschbeckenanlage im Lehrerzimmer und herausstehende Nägel, Dübel und Kabel.

Foto: Janien Richter / Janine Richter

Der gesamte Verwaltungstrakt könne bisher nicht genutzt werden. Es gebe kein Telefon und Internet. Die Jalousien einiger Gebäude seien kaputt und beim Männerpissoir funktioniere die Spülung nicht. Wegen all dem habe sie eine Projektwoche mit den Schülern angesetzt, die abwechselnd auf dem Gelände mit anpacken. „Man muss das alles als praktische Arbeit am Blatt und sportlich sehen“, sagt Rex im Scherz.

Auch der Unterrichtstrakt B mit seinen acht Räumen für naturwissenschaftlichen Unterricht, Musik und Kunst ist gesperrt. „Das heißt Biologie, Chemie und Physik können nur in den Klassenräumen unterrichtet werden“, sagt Müller. Wegen des Raummangels müssten auch die Grund- und Erweiterungskurse zusammen lernen. Der neu errichtete Gebäudetrakt C könne theoretisch genutzt werden, genauso wie die drei Klassenräume nahe der Turnhalle. Doch ein weiteres Problem: Die Schulerweiterung von drei auf fünf Züge gilt nicht als Schulneugründung.

Foto: Janien Richter / Janine Richter

Dementsprechend habe der Schule erst einmal keine Neuausstattung an Tischen, Stühlen, Mikroskopen, Musikin­strumenten, Duden und vielem mehr zugestanden. Letztendlich seien aber wenigstens 25.000 Euro Sondermittel bewilligt worden, um etwas anzuschaffen. Doch das Geld reiche nicht. „Unsere Kaffeemaschine haben die Eltern gespendet“, erzählt Müller und viele Möbel seien gebraucht im Internet gekauft. „Das ist alles gar nicht finanziell durchdacht.“ Man sei jetzt bemüht, Gebäude und Gelände schnell mit der Lehrerschaft herzurichten. „Aber motivierend ist das für viele Kollegen nicht“, fasst Müller zusammen.

Abschluss der Bauarbeiten erst im ersten Halbjahr 2019

Auf Nachfrage, ob der Stadtrat Dollase diesen Zustand wirklich als fertig ansehe, erklärt Bezirksstadtrat Dollase, dass der Haupttrakt C „bezugsfertig“ sei und man dies missverständlich formuliert habe. Man sei froh gewesen, überhaupt jedem Schüler zum Schuljahresanfang einen Schulplatz in Reinickendorf an einer Oberschule anbieten zu können.

Dass in der neuen Zweigstelle noch Bauarbeiten nötig seien, liege daran, dass erst Ende Juli die vorherige Schule ausgezogen sei. „Vor diesem Hintergrund ist es schon eine Leistung, weite Teile des Gebäudes in den drei Wochen bezugsfertig zu bekommen.“

Natürlich sei der Stadtrat mit diesem Zustand „nicht zufrieden“. Man strebe einen Abschluss sämtlicher Arbeiten gegen Ende des ersten Halbjahres 2019 an. Der Bezirk investiert insgesamt in den Bau der neuen Gebäude rund 1,75 Millionen Euro.

Er persönlich, so Dollase, wolle die Schule schnellstens mit Maßnahmen unterstützen. Er stehe mit dem Grünflächenamt in Kontakt. Störungen des Unterrichts durch Baulärm seien nicht immer zu verhindern, ergänzt seine Sprecherin.

Dass sich die Lehrer angesichts der Situation nicht wertgeschätzt fühlten, irritiere den Stadtrat. Das Amt habe mit der Leitung und Lehrern eine gute Zusammenarbeit. Diese hätten über den Zustand der Zweigstelle Bescheid gewusst.

