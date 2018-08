Kurzschluss und Exitus: Maus legt Ampeln in Tegel lahm

Die Maus hatte sich in einen Stromkasten verirrt und statt an Käse an einem Kabel genagt. Für den Nager endete die Aktion letal.

Berlin. Eine Maus hat am frühen Mittwochmorgen eine Ampelanlage am Flughafen Tegel lahmgelegt. Das Tier sei in einen Stromkasten am Saatwinkler Damm in Höhe der Flughafenzufahrt gekrabbelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Auf Twitter fragte ein Nutzer die Beamten nach dem Schicksal der Maus. Die Polizei antwortete: „Sagen wir mal so: Stellen Sie sich vor, Sie würden an den Kabeln in einem Umspannwerk nagen...“ Das Tier überlebte die Aktion also nicht.

Die Ampeln sind mittlerweile wieder in Betrieb. Grund für den Ausfall war eine #Maus, die sich in den Stromkasten verirrt hatte.

^tsm https://t.co/KU7esD1zc4 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 22, 2018

Am Mittwochvormittag waren die Ampeln wieder in Betrieb.

( BM/dpa )