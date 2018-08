Warum der Tegeler See einer der saubersten ist

Berlin. Vier Quadratkilometer groß, an einigen Stellen 15 Meter tief, ein Volumen von 32 Millionen Kubikmetern und Heimat von 18 Fischarten – das ist der Tegeler See kurz zusammengefasst. Doch was viele vermutlich nicht wissen: Heute zählt er zu den saubersten Seen in Berlin. Das war nicht immer so, gerade in den 70er Jahren dominierten Algen und Schlamm, viele Fische starben durch die Sauerstoffarmut. Eine Sanierung des Sees war unumgänglich. Wie das funktioniert hat, haben knapp 40 Reinickendorfer bei einer Führung durch die Oberflächenwasser-Aufbereitungsanlage (OWA) der Berliner Wasserbetriebe an der Buddestraße erfahren, zu der Tim-Christopher Zeelen (CDU) eingeladen hat.

Wolfgang Lehmann ist einer von ihnen. Der Tegeler lebt seit 15 Jahren im Ort, nicht weit von dem Wasserwerk entfernt. „Ich finde es toll, dass ich die Möglichkeit habe, zu sehen, wie es wirklich funktioniert“, sagt der Besucher. Der stellvertretende Betriebsleiter des Wasserwerks, Friedrich Huntemann, erklärte den Gästen zunächst theoretisch, wie das ganze System funktioniert. Es ist kompliziert, viele Fragezeichen in den Gesichtern sind sichtbar.

Der Experte zeigt Bilder vom Zustand des Gewässers vor der Sanierung. Die Sichttiefe, besonders in den Sommermonaten, betrug gerade einmal 30 Zentimeter. Der Grund: Durch die beiden Zuflüsse Nordgraben und das Tegeler Fließ, aber auch durch die Oberhavel sind durch Landwirtschaft und Industrie viel Schmutz in den See geleitet worden – auch durch die bis 1985 existierenden Rieselfelder, also angelegte Flächen zur Reinigung der Abwässer Berlins, die in das Tegeler Fließ und somit in den See geleitet wurden. „Der Phosphatgehalt war sehr hoch, was zu einer Algenproduktion führte“, sagt Huntemann, „die sterben irgendwann ab, setzen sich aber als Schlammmasse am Boden ab.“

Bau einer Phosphateliminationsanlage

Experten hätten daraufhin den See untersucht und überlegt, wie der Zustand verbessert werden könne. Von 1980-1985 ist durch die Senatsverwaltung für Bau und Wohnungswesen eine Phosphateliminationsanlage gebaut worden, mit dem Ziel, den See zu sanieren. Die Berliner Wasserbetriebe betreiben die Anlage bis 1997 im Auftrag des Senats, seit dem sind sie Eigentümer. Gekostet hat der Bau damals 200 Millionen D-Mark.

Im Klärwerk Schönerlinde wird das Abwasser von einer dreiviertel Million Menschen gesäubert und über den Nordgraben zum Tegeler See geleitet. Auf diesem Weg werden durch die Oberflächenwasser-Aufbereitungsanlage mittels einer Algensulfatlösung die gelösten Phosphatflocken zu ungelösten größeren Flocken, die sich dann aufgrund der Schwerkraft am Boden absetzen, bevor sie heraus gefiltert werden – die Qualität des Wassers wird permanent überprüft.

Neben dem Schönerlinder Klarwasser wird auch Wasser aus der Oberhavel vom Pumpwerk Spandau-Hakenfelde in die Tegeler Anlage gepumpt und gereinigt. Das ist notwendig, da pro Sekunde 3,3 Kubikmeter pro Sekunde gebaucht werden, damit der See durchflutet wird. So wird der Tegeler See mit jährlich rund 90 Millionen Kubikmeter sauberem Wasser durchströmt.

