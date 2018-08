Neue Anlaufstelle für Homo- und Transsexuelle

Andreas Otto hat den Verein "Regenbogen Reinickendorf" gegründet. Homo-, trans-, bi- und intersexuelle Frauen und Männer sollen so einen Anlaufpunkt haben

Berlin. Für viele homosexuelle Männer und Frauen ist das sogenannte Coming-out – also Familien und Freunden von der Homosexualität zu berichten – ohnehin schwer. Andreas Otto erinnert sich noch genau an diese Zeit, wenngleich sie fast 25 Jahre her ist. „Ich habe immer auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, wusste nie, wie ich es am besten sagen sollte.“

Im Endeffekt waren alle Bedenken umsonst, seine Eltern haben die Nachricht ruhig aufgenommen, ihn nicht verurteilt. So geht es aber nicht allen. Und genau deshalb hat Andreas Otto erst kürzlich den Verein „Regenbogen Reinickendorf“ gegründet.

„Hier im Bezirk gibt es einfach nichts“, sagt Andreas Otto, „zumindest kein Angebot oder einen Ansprechpartner, von dem ich wüsste.“ Bekannt ist er als Ortsverbandsvorsitzender der FDP für Reinickendorf, Mitte und Süd, doch er stellt klar: „Dieses Engagement hat nichts mit meiner Parteizugehörigkeit zu tun. Ich führe dieses Ehrenamt völlig unabhängig zur Politik aus.“

Ausschlaggebend war die erste queerpolitische Bootsfahrt

Die Idee, einen Verein zu gründen, um Menschen beim Coming-out zu unterstützen, aber auch bei Problemen zu helfen, die sie wegen ihrer Homo-, Bi-, Trans- oder Intersexualität haben, hatte er schon lange. Ausschlaggebend war dann die erste queerpolitische Bootsfahrt im Mai dieses Jahres auf dem Tegeler See, organisiert von FDP, SPD, Grünen und Linken.

Der Tenor war eindeutig: Im Norden Berlins fehlt es an Beratung für Homo- und Transsexuelle. „Wir möchten dieser Anlaufpunkt sein“, sagt Otto. „Wir“, das sind insgesamt acht Gründungsmitglieder. Bei dieser Mitgliederzahl soll es aber nicht bleiben, mitmachen kann jeder, der sich zu dem Thema engagieren und auch Angebote entwickeln möchte.

„Wir sind noch in den Kinderschuhen“, sagt Otto, er wünscht sich aber ein Anlaufpunkt für Jugendliche zu sein, die nicht wissen, wie sie es ihrer Familie sagen sollen, bis hin zum lesbischen Stammtisch, der sich regelmäßig in den Räumen des Vereins trifft – diese Woche steht der Eintrag ins Vereinsregister an sowie der Antrag auf Gemeinnützigkeit, ein Raum muss noch gefunden werden.

Wie die Angebote genau aussehen sollen, muss noch abgestimmt werden, das Ziel ist aber klar definiert. „Neben der Hilfe und Beratung durch beispielsweise einen auf HIV spezialisierten Arzt möchten wir Sportvereine und Schulen sensibilisieren und so Vorurteile abbauen“, sagt Otto. Gerade in Fußballvereinen sei dieses Thema zum größten Teil nicht akzeptiert. Deshalb plant er mit allen Mitgliedern, bald aktiv auf Schulen und Vereine zuzugehen und dafür zu sorgen, dass Homophobie in diesen Räumen behandelt werde.

„In manchen Bezirkenmuss man sich schützen“

Er kenne dieses Problem, überlege genau, wie er sich auf der Straße verhalte, „ich will ja auch niemanden provozieren“. Und das, obwohl Andreas Otto bereits seit 15 Jahren in Reinickendorf lebt. Traurig sei das, in manchen Bezirken müsse man sich aber schützen.

In Friedrichshain und Mitte rund um den Nollendorfplatz beispielsweise sei es hingehen kein Problem, seine Sexualität offen zu zeigen, ohne beleidigt zu werden. „Schwule, Bi-, und Transsexuelle sind auch Menschen“, betont der Initiator. Er möchte, dass Homo, Bi- und Transsexualität auch in Reinickendorf akzeptiert wird.

Die Mitglieder des Vereins Regenbogen Reinickendorf sind zu erreichen per E-Mail: info@regenbogen-reinickendorf.de, von Montag bis Freitag zwischen 17 bis 21 Uhr unter Tel. (030) 42090538 oder über die Facebook-Seite LSBTI in Reinickendorf.