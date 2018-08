Flughafensee Tegel: Das unbekannte Naturparadies

Berlin. Festes Schuhwerk an den Füßen, Arbeitshandschuhe an den Händen, eine Heckenschere im Anschlag – so ausgerüstet versammelt sich am Sonntag früh um neun Uhr ein kleiner Trupp Menschen vor der Blockhütte des Naturschutzbundes Nabu Berlin am Flughafensee. Während sich der benachbarte Strand langsam mit Badegästen füllt, hat das halbe Dutzend anderes im Sinn. Die Naturschützer haben sich zur „Biotoppflege“ im Vogelschutzreservat Flughafensee Tegel verabredet. Denn das streng geschützte Reservat, das nur durch ein mit Stacheldraht bewehrtes Tor zu betreten ist, ist auf regelmäßige menschliche Hilfe angewiesen.

„Wenn wir nicht dafür sorgen würden, dass Trockenrasen- und Heideflächen frei gehalten würden, würde hier bald nur noch Wald stehen“, erklärt Frank Sieste den Sinn der Aktion. „Die Artenvielfalt würde dadurch nach und nach verloren gehen“, fährt er fort. Obwohl seit einigen Jahren auch Schafe dabei helfen, das 26 Hektar große Schutzgebiet zu pflegen, das gleich hinter dem Badestrand beginnt und im Süden unmittelbar an das Areal des Flughafens Tegel grenzt, müssen die menschlichen Helfer noch einiges nacharbeiten.

Die harte Arbeit wird belohnt – mit Artenvielfalt

Fleißig bücken sich die Helfer, um Farne, die den Schafen offenbar nicht schmecken, sowie die Schösslinge der spätblühenden Traubenkirsche aus Nordamerika, die sie zumeist ebenfalls links liegen lassen, abzuschneiden oder besser noch auszureißen. Eine schweißtreibende Tätigkeit, die umso schwerer fällt, weil vom nahen Strand nun fröhlicher Badelärm herüberdringt. „Doch wir werden ja für unsere Arbeit reich belohnt, mit den Jahren hat die Artenvielfalt immer mehr zugenommen“, schwärmt Frank Sieste, der bereits seit Anfang der 80er-Jahre in der Nabu-Arbeitsgruppe Vogelschutzreservat Flughafensee engagiert ist.

Der 53-Jährige gehört damit zu den Gründungsmitgliedern – denn viel länger gibt es den Flughafensee noch gar nicht. Der See entstand zwischen 1953 und 1978 durch den Abbau von Sand und Kies, an seiner tiefsten Stelle misst er 38 Meter. „Hier wurden Baumaterialien vor allem für den Bau des Märkischen Viertels gewonnen“, weiß Sieste. Die einstigen Kiesgruben – neben dem Flughafensee gibt es noch zwei kleinere Teiche, Mittel- und Nordbecken genannt – haben sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem Naturparadies mit Rückzugsgebieten für viele seltene Tier- und Pflanzenarten entwickelt.

Seit 1983 betreut der Naturschutzbund Nabu im Auftrag des Landes Berlin das kleine Reservat, das für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Nicht jeder von den vielen Tausend Badegästen, die in den Sommermonaten den Strand bevölkern, hat dafür Verständnis. Die Vandalismusschäden an der Blockhütte, die dem Nabu als Informationsstützpunkt und Geräteschuppen gleichermaßen dient, sind unübersehbar, die Tür ist inzwischen mit einem schweren Eisengitter extra gesichert. „Auch die Bojenkette im Wasser, die die Uferbereiche des Reservats markiert, wird leider häufig ignoriert“, berichtet Sieste.

Zu den Tier- und Pflanzenarten, die sich in den Wasser-, Sumpf-, Trockenrasen- und Waldzonen des Schutzgebietes wohlfühlen, gehören unter anderem Schwarzspecht und Waldkauz, Teichfrosch und Ringelnatter, Zwergtaucher und Große Rohrdommel. An diesem heißen Sonntag, inzwischen ist es zwölf Uhr, lassen sich allerdings nur Kormorane und Graureiher blicken – und eine Rotwangenschildkröte, die sich genüsslich auf einem im Wasser treibenden Baumstumpf sonnt. „Das ist zwar auch keine heimische Art, aber sie macht zumindest bislang keine Probleme“, erläutert Sieste, der selbstverständlich auch einen Feldstecher mitgebracht hat.

Auch Biber wurden schon gesichtet

Sehnlich erwartet werden dagegen Neuzugänge, die sich im weiteren Umfeld des Sees schon öfter haben blicken lassen: Biber. „Wir hoffen, dass sie den Weg zu uns finden, sie müssen dazu allerdings die Bernauer Straße überqueren“, sagt der Postbeamte und Hobby-Ornithologe. Bis der Biber kommt und dafür sorgt, dass die Uferzonen nicht von Bäumen überwuchert werden, müssen eben der Nabu und seine Helfer ran.

Diese wollen nun zum Abschluss ihres Arbeitseinsatzes nicht etwa gemeinsam in den See hüpfen, sondern lieber den Schafen einen Besuch abstatten. Denn die haben sich bislang nicht blicken lassen. Schließlich entdeckt Sieste die Tiere, die sich vor der Mittagshitze in das Waldstück am Steilufer zurückgezogen haben, und lockt sie mit ein paar frischen Ahornzweigen an. Eine willkommene Abwechslung für die Tiere, die selbst im Uferbereich angesichts der Dürre kaum noch saftiges Gras finden.