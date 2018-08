Gabriele Henkens ist die Frau an der Spitze von GSE

Berlin. Hier nur eine Stütze statt einer trennenden Wand zwischen zwei Besprechungsräumen, dort ein weit ausladender Balkon: Bauherren haben oft sehr genaue Vorstellungen. Aber ob das, was sie sich überlegt haben, auch umsetzbar ist oder die Stütze unter der Betonlast der Decke zusammenbrechen würde – das wissen Bauherren selten. Müssen sie auch nicht. Denn die Tragwerksplanung ist Aufgabe von Ingenieuren – wie denen der Reinickendorfer GSE Ingenieur-Gesellschaft Saar, Enseleit und Partner. Deren Expertise ist seit Generationen gefragt, wenn es um Statik geht. „Wir vermitteln mit konstruktiven Lösungen zwischen den Ideen der Architekten und den Wünschen der Bauherren“, erläutert Diplom-Ingenieur Jürgen Marschner, der seit 1998 der vierköpfigen GSE-Geschäftsführung angehört.

Firma war auch an Sanierung der Staatsoper beteiligt

Die 55 Mitarbeiter der GSE kennen sich in allen Bereichen des Hoch- und Tiefbaus aus, planen Tragwerke im Beton- ebenso wie im Stahl-, Holz- oder Mauerwerksbau, haben zum Beispiel am Neubau des Bundesinnenministeriums am Moabiter Werder oder am Erweiterungsbau des Auswärtigen Amtes mitgewirkt. Nur zwei der vielen Referenzobjekte.

Einsätze in Rio de Janeiro und Tokio

Marschner zieht ein Hochglanzfaltblatt aus der Schreibtischschublade, klappt das Prospekt auf und zeigt die zahllosen briefmarkengroßen Fotos von besonderen Objekten, an denen die GSE-Ingenieure mitgewirkt haben – vom Neubau des Kammermusiksaals in Tiergarten über die Sanierung der Neuen Nationalgalerie bis zum Umbau des Technischen Rathauses in Bielefeld. Selbst in Rio de Janeiro und Tokio waren die GSE-Leute schon im Einsatz. Mal sind Tragwerke zu planen, bei anderen Projekten geht es um bautechnische Prüfungen, um vorbeugenden Brandschutz oder Schadensanalysen. Und wenn die geologischen Bedingungen es erfordern, dann wird auch die Erdbebensicherheit von Gebäuden ermittelt.

Bei historischen Gebäuden ist die Kompetenz aus Reinickendorf gefragt

Die Staatsoper Unter den Linden, das Jagdschloss Glienicke, Bode-Museum und Altes Stadthaus in Mitte und das Schloss Charlottenburg zählt Marschner als Referenzen auf. Oder auch die Zitadelle Spandau. „Deren Generalsanierung und die zahlreichen Umbauten betreuen wir bereits seit 1960“, sagt der Ingenieur und lässt seinen Blick noch einmal über das Prospekt schweifen: Größer als die anderen Fotos ist das vom Brandenburger Tor.

Marschners Kollegin Gabriele Henkens war bei der Generalsanierung des Berliner Wahrzeichens für die Prüfung der Standsicherheit verantwortlich. Das Projekt habe ihr manche schlaflose Nacht bereitet, gibt die Diplom-Ingenieurin offen zu. „Nicht nur, weil es ja das Berliner Symbol schlechthin ist und alle Welt auf dieses Bauwerk schaut“, sagt die 54-Jährige. „Sondern weil es nach Ende des Krieges nur notdürftig saniert wurde.“ Und so zeigte sich in den 1990er-Jahren, dass eine der sechs Säulen komplett ausgetauscht werden musste – sonst wäre das Tor womöglich ins Wanken geraten.

Gabriele Henkens als erste Frau an der Firmenspitze

Seit 1995 arbeitet Gabriele Henkens für die GSE Ingenieur-Gesellschaft, 2008 wurde sie Prokuristin, 2013 stieg sie in die Geschäftsleitung des 1930 gegründeten Unternehmens auf – als erste Frau. In der Belegschaft liegt der Frauenanteil mittlerweile bei rund 50 Prozent. Darunter zahlreiche junge Mütter. Allein im vorigen Jahr seien fünf Beschäftige Eltern geworden, erzählt Henkens. Für die GSE war das Anlass genug, einen Eltern-Kind-Raum einzurichten. Schon seit Jahren setzt sich Henkens für die Belange berufstätiger Frauen ein. Flexible Arbeitszeitmodelle sind ihr wichtig und Angebote, die speziell auf Mitarbeiter mit Familie ausgerichtet sind. Sie weiß, dass sie damit das weibliche Know-how in der Firma halten, junge Eltern an das Unternehmen binden kann. Ebenso wie mit der Möglichkeit für Berufsanfänger, schon früh Führungsaufgaben zu übernehmen.

Gabriele Henkens kennt die Nöte von Frauen, die Beruf und Familie unter einen Hut bringen wollen, nur zu gut: Die gelernte Betonwerkerin mit Abitur bekam ihr erstes Kind während ihres Ingenieurstudiums, ihr zweites kurz nach dem Abschluss. „Ohne meine Eltern und Schwiegereltern, die mir bei der Betreuung der Kinder tatkräftig unter die Arme gegriffen haben, hätte ich es beruflich schwer gehabt“, sagt sie im Rückblick. Hilfreich sei aber auch das Entgegenkommen ihrer Professoren und später im Beruf die Unterstützung ihrer Kollegen gewesen.

Ehrung durch den Bezirk Reinickendorf

Der Bezirk Reinickendorf hat das Engagement von Gabriele Henkens für Frauen in der Wirtschaft vor zwei Jahren gewürdigt: 2016 war sie Siegerin im Wettbewerb „Reinickendorfer Frauen in Führung“. Ob Frauen anders führen? Gabriele Henkens denkt einen Moment nach. Bei der GSE Ingenieur-Gesellschaft Saar, Enseleit und Partner baue man jedenfalls ganz stark auf Teamwork, sagt sie. Aber diesen Ansatz würden auch ihre männlichen Kollegen an der Unternehmensspitze verfolgen. Nicht nur bei der Arbeit an Projekten ist der GSE-Spitze der Austausch der Kollegen untereinander wichtig. „Wir unternehmen auch gemeinsame Freizeitaktivitäten“, erzählt Henkens. Wie die jährliche Paddeltour durch Brandenburg oder zu den Mecklenburger Seen. Generell wird Sport bei der GSE großgeschrieben. Für „bewegte Pausen“ hat man sogar einen Coach verpflichtet.

