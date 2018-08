Berliner Kanu-Turniere sind gefährdet

Berlin. Mindestens dreimal im Jahr richten die beiden Nachbarvereine Kajak-Club Nord-West Berlin und der Verein für Kanusport Berlin Turniere und Bundesligaspiele im Kanupolo aus. Hunderte Teilnehmer kommen dafür aus ganz Deutschland und teilweise sogar aus dem umliegenden Ausland an den Halligweg in Tegel. Doch damit wird – jedenfalls nach jetzigem Stand – im nächsten Jahr Schluss sein.

„Für diese Veranstaltungen müssen wir einen Teil des Spandauer Schifffahrtskanals sperren lassen. Das will das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nicht mehr genehmigen“, sagt Frank Göbel, erster Vorsitzender des Kajak-Clubs Nord-West, „für den Kanusport in Berlin ist das eine Katas­trophe.“ Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend brauchen die Vereine in der Regel den abgesperrten Bereich.

Für Stefan Scheidmann und die Mitglieder des Vereins für Kanusport Berlin ist die Entscheidung besonders bitter. „Wir feiern im kommenden Jahr das 100-jährige Bestehen, wollten das Turnier im April zum 15. Mal ausrichten“, sagt Scheidmann, erster Vorsitzende des Vereins, bedrückt, „normalerweise reichen wir im November die Anträge für die Sperrung ein, die Mitteilung, dass es nicht geht, kam allerdings schon jetzt.“

Vorbereitungen hat der Verein bereits getroffen, die Organisation der Veranstaltung bedürfe viel Zeit, da alle Mitglieder ehrenamtlich an der Ausrichtung des Turniers arbeiten. In der Heimatstätte am Halligweg sind Sanitäranlagen vorhanden, ebenfalls Übernachtungsmöglichkeiten für die angereisten Sportler und eine Küche – eine Verlagerung des Turniers ins eine Stunde entfernte Grünau ist daher laut Scheidmann unmöglich und mit hohen Kosten verbunden. „Der Verein ist zu klein, um das stemmen zu können“, so der Vorsitzende, „wenn wir nicht doch noch eine Genehmigung erhalten, wird das beliebte Turnier wohl ausfallen.“

„Stern und Kreisschiffahrt“ kennt das Problem ebenfalls

Das Problem der fehlenden Genehmigungen sind die abwechselnden Schließungen und Öffnungen der Schleusen Plötzensee und Spandau. Ist die Schleuse Plötzensee geöffnet und Spandau zu, müssen alle Schiffe über den Spandauer Schifffahrtskanal Richtung Stadt fahren und somit an den beiden Vereinen vorbei – Sperrung für ein Wochenende ausgeschlossen. Seit Anfang August ist die Schleuse Spandau geöffnet, die Schleuse Plötzensee wieder geschlossen. Die Betonung liegt auf „wieder“. Denn gerade in diesem Jahr war es ein ständiger Wechsel.

Christian Garbrecht, Vertriebsmitarbeiter bei der „Stern und Kreisschiffahrt“ kennt das Problem nur zu gut. Ist die Schleuse Plötzensee geschlossen, fährt das bekannte Fahrgastschiff Moby Dick von Tegel bis zum Kanzleramt/Haus der Kulturen der Welt nicht die gewohnten dreieinhalb Stunden und wieder zurück, sondern fünfeinhalb Stunden, weil die Schiffsführer über die Schleusen Spandau und Charlottenburg fahren müssen.

„Wir versuchen bei jeder Veränderung der Schleuse eine neue Tour für die Gäste anzubieten“, garantiert Garbrecht. Über eine Schließung des Spandauer Schifffahrtskanals für ein ganzes Wochenende durch die beiden Sportvereine, ist er wenig begeistert. „Mit einem Zeitfenster ginge es. Unsere Fahrpläne stehen fest, wir können genau sagen, wann das Schiff dort ist. Dann könnte eine Pause eingelegt werden“, schlägt Garbrecht vor. In der Vergangenheit hätte es auch immer mit einem Kompromiss funktioniert. „Wir sind dann einmal hin- und zurückgefahren, statt zweimal“, sagt Garbrecht.

Laut den Vorsitzenden der Kanuvereine ist eine Sperrung unumgänglich. Stefan Scheidmann und Frank Göbel wollen noch einmal das Gespräch mit den Verantwortlichen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes suchen. „Wir möchten in naher Zukunft mit dem Kanupolo olympisch werden, so funktioniert es aber nicht“, ahnt Frank Göbel vom Kajak-Club Nord-West Berlin, der sich auch mehr Unterstützung vom Bezirk wünscht.

Schleuse Plötzensee aufgrund Personalmangels geschlossen

Da die Schleuse Plötzensee ohnehin derzeit geschlossen ist, scheint es keine Kollision der Interessen zu geben. Doch die Lösung seitens des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, das für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, soll im kommenden Jahr erfolgen: Eine Fernschalte der Schleuse Plötzensee von der Schleuse Charlottenburg aus. Im September sollen kleinere Arbeiten an der Schleuse Plötzensee vorgenommen werden, Ende Oktober soll der Ausbau in Charlottenburg folgen. So soll eine dauerhafte Öffnung von Plötzensee gewährleistet werden. Aufgrund von Personalmangel und Krankheitsausfällen musste diese oft geschlossen werden. Wenn die Fernschaltung in Betrieb geht, sind die Schleusen Spandau und Plötzensee geöffnet – so lange es keine technischen Probleme gibt. Ob es dann wieder eine dauerhafte Genehmigung für eine Sperrung des Spandauer Schifffahrtskanals gibt, muss noch geprüft werden.

