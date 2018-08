Tierschützer kritisieren Terraristikbörse in Tegel

Berlin. Spinnen, Schlangen, Chamäleons, Käfer und Skorpione – auf der Terraristikbörse in den Tegeler Seeterrassen an der Greenwichpromenade gibt es nahezu alles, was die Herzen von Fans und Besitzern von Reptilien, Amphibien und Insekten höher schlagen lässt. Doch zu den Händlern, die dort ihre Nachzuchten präsentieren und verkaufen, gibt es nicht nur positive Stimmen.

Yvonne Erbes aber hat sich auf die Veranstaltung gefreut. Vor sechs Monaten hat sie sich ihren Traum erfüllt und eine Königspython gekauft. Jetzt fehlt eine Korkröhre als Rückzugsort. „Aber wenn ich schon einmal hier bin, dann schaue ich mich auch um“, sagt die Besucherin. Am Stand von Rainer und Melanie Jeske hat sie gute Ansprechpartner gefunden.

Interessenten müssen sich wenigstens vorher einlesen

Die beiden züchten seit sechs Jahren Schlangen, kennen sich daher mit den Tieren bestens aus. „Wir achten sehr darauf, wo die Tiere hinkommen. Ich habe auch schon Menschen weggeschickt, bei denen ich gemerkt habe, dass sie noch keinerlei Ahnung von der Schlangenhaltung haben“, sagt Melanie Jeske. Interessenten müssten sich wenigstens vorher einlesen und ein Terrarium haben. Dann können die Tiere vor Ort gekauft werden, die sie für die fünf Stunden der Veranstaltung in gut ausgestatteten Holzkisten hält.

Tierschützer üben Kritik

Aber genau das kritisieren Tierschützer. „Empfindliche Lebewesen werden auf diesen Börsen wie leblose Ware in kleinen Plastikboxen verramscht“, wettert Jana Hoger von der Tierschutzorganisation Peta, die sich vor Ort selbst ein Bild gemacht hat. „Die Tiere wurden aus den Boxen geholt, was verboten ist. Einige hatten auch Wildtierfänge dabei“, sagt die Tierschützerin, die ein Verbot der Terraristikbörse fordert. Die Veranstaltung gibt es seit 2015 in Tegel und findet sechsmal im Jahr statt. Hoger kritisiert, dass die Händler in dieser Zeit noch nie vom Veterinäramt kontrolliert worden sein.

Aufgrund dieser Beschwerden seitens der Tierschützer und einer Anfrage von Björn Wohlert (CDU) bezüglich des Umgangs mit der Veranstaltung, hat der Bezirksstadtrat für Ordnungsangelegenheiten, Sebastian Maack (AfD), dieses Mal eine Kontrolle des Veterinäramtes im Beisein eines Reptilienexperten durchführen lassen. „Nur so können wir sicher gehen, ob es den Tieren gut oder schlecht geht. Die Mitarbeiter des Veterinäramtes sind keine Spezialisten in dem Bereich der Terraristik“, sagt Maack. Dass während seiner Amtszeit seit Dezember 2016 noch keine Kontrollen durchgeführt wurden, sei ein Problem der Überlastung des Veterinäramtes.

Drei Stunden haben sich die Experten nun die Tiere der rund 40 Händler vor Eröffnung der Veranstaltung angesehen, hatten aber bis auf zwei Verstöße nichts zu bemängeln. „Bei zwei Händlern fehlten die Rückzugsorte für die Tiere“, sagt Maack. Das sei aber umgehend behoben worden und somit kein Problem mehr gewesen. Ansonsten hätten alle einen Sachkundeausweis sowie eine Handelsgenehmigung vorlegen können. Dennoch kündigt Maack weitere Kontrollen an.

Veranstalter hält nichts von einem möglichen Verbot

Die Veranstalter Torge Engels und Wolfram von Dobschütz sind mit dem Ergebnis zufrieden. „Um ehrlich zu sein, haben wir nichts anderes erwartet“, sagt Engels. Er kennt sich in dem Metier aus, hat vor einigen Jahren selbst Gottesanbeterinnen gezüchtet. Seit 15 Jahren veranstalten die beiden die Messe, vor Tegel waren sie in Wilmersdorf.

Jedes Mal vor der Eröffnung schaut Engels bei allen Händlern nach dem Rechten. „Ich kenne alle hier seit einigen Jahren, wir arbeiten gut zusammen. Sollte doch mal was sein, schließen wir denjenigen sofort aus“, garantiert Engels. Gifttiere sind untersagt, genauso wie Wildtiere – die Händler züchten selbst, sagt er. „Die Tiere dürfen auch nicht aus ihren Boxen genommen werden“, sagt der Veranstalter. Von einem Verbot der Terraristikbörse hält er nichts. „Dann fällt die Basis für eine Kontrollmöglichkeit weg und die Szene verschwindet im Untergrund“, sagt Engels. Außerdem würde der Handel mit Wildtieren aufblühen.

