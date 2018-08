Abkühlung: Wildschweine verwüsten bewässerten Fußballplatz

Wildschweine haben sich in die Erde eines bewässerten Sportplatzes in Reinickendorf eingegraben. Der Sachschaden ist groß.

Berlin. Offenbar ist frisch gewässerter Rasen während der andauernden Hitze die optimale Erfrischung für Wildschweine. Diese haben eine Sportanlage in Reinickendorf im wahrsten Sinne des Wortes saumäßig hinterlassen.

In den vergangenen Tagen sollen sich die Tiere auf dem Großspielfeld Göschenstraße zu schaffen gemacht und in die Erde eingegraben haben. Wie das Bezirksamt Reinickendorf am Mittwoch mitteilte, ist dabei erheblicher Sachschaden erstanden. Mindestens sechs Wochen lang stehe der Platz für Spiel- und Trainingsbetrieb voraussichtlich nicht zur Verfügung, teilte Sportdezernent Tobias Dollase (parteilos, für CDU) mit. Das Spielfeld müsse erst einmal saniert werden.

Der Rasen war gerade erst frisch angelegt worden

„Die Verwüstung durch die Wildschweine ist ärgerlich, zumal der Rasen gerade erst erneuert wurde“, sagt die Leiterin des Sport-Amtes, Kerstin Gaebel. Das Gartenbauamt des Bezirks ist nun für die Wiederherstellung verantwortlich. „Da die Wildschweine oft Unkrautsamen transportieren, muss der beschädigte Rasen zunächst abgetragen und dann wieder ausgesät werden“, so Kerstin Gaebel weiter.

Von der Platzsperre betroffen sind gleich mehrere Vereine. Dazu zählen der SV Berliner Bären, Wittenauer SC Concordia, der Behinderten Sportverein Wedding-Reinickendorf, die Betriebssportgruppe des Bezirksamts Reinickendorf und das Stützpunkttraining des Berliner Fußballverbandes.

