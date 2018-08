Viele Autofahrer finden die Verkehrssituation am Parkplatz einer Gewerbefläche unübersichtlich

Wittenau Am Wilhelmsruher Damm wird Linksabbiegen zum Problem

Wittenau. Der Fahrer eines Opel Kombi tastet sich mit seinem Auto langsam an die Straße heran. Abrupt muss er stoppen, das Auto von links hat er zu spät gesehen, ein Bus versperrte ihm die Sicht. Dann wagt er es und überquert zwei Spuren des Wilhelmsruher Damms in Wittenau, steht auf einem Mittelstreifen und muss nun warten, bis von rechts kein Fahrzeug mehr kommt. Doch durch die Länge des Autos müssen andere Verkehrsteilnehmer warten, es bildet sich eine Schlange.

Diese Situation haben sicher schon einige Menschen erlebt, wenn sie in Wittenau vom Parkplatz eines Gewerbeplatzes fahren, auf dem die Kunden in erster Linie einen Baumarkt und einen Supermarktes aufsuchen. Für Heinz Reuter immer wieder eine stressige Situation. „Ich biege mittlerweile meist rechts ab, wenn ich nicht dringend in die andere Richtung muss. Die Situation mit dem Mittelstreifen ist mir einfach zu riskant“, sagt er. Ganz besonders, wenn Autos, Busse, Fahrradfahrer und Fußgänger zusammen kämen. „Da muss man wirklich aufpassen“, sagt der ältere Herr.

Gefahrenstelle in Wittenau

Vorschlag: Mittelstreifen soll geschlossen werden

Ein Unfall im vergangenen Jahr zeigt, was passieren kann: Zwei Männer und eine Frau wurden schwer verletzt, weil ein 70-jähriger Fahrer mit einem Auto vom Parkplatz des Baumarktes fuhr und dabei ein Auto übersehen hatte. Beide stießen zusammen. Mehrere Knochenbrüche waren die Folge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden parkende Fahrzeuge beschädigt. Diesen Unfall hat der Bezirksverordnete Björn Wohlert (CDU) zum Anlass genommen, um sich ein genaues Bild von der Situation zu machen.

Auch für Radfahrer kann eine unübersichtliche Situation gefährlich sein

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

„Ich habe mich mit vielen Menschen vor Ort unterhalten. Die meisten hatten Bedenken“, sagt Wohlert. Eine Ampel an der Ausfahrt würden sich viele wünschen, damit sie stressfrei die zwei Spuren überqueren könnten. Gespräche hat Björn Wohlert unter anderem mit dem Vermieter der Gewerbefläche und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) geführt, einige Vorschläge gemacht, die seiner Meinung nach die Situation entschärfen könnten. Wie ein gläserner U-Bahneingang, der so die Sicht auf den Verkehr garantieren würde – das sei allerdings nach Angaben der BVG nicht umsetzbar.

Dem Vermieter hat er vorgeschlagen, die Zufahrt des Lieferverkehrs auch für die Kunden zugänglich zu machen – der führt Richtung Roedernallee. „Der Vermieter war sehr unkooperativ und nicht bereit, über meine Vorschläge zu sprechen“, sagt Björn Wohlert. Für weitere Gespräche war der Vermieter nicht zu erreichen.

„Das Einfachste wäre, den Mittelstreifen zu schließen, sodass die Autofahrer nur noch rechts abbiegen können“, sagt Wohlert und hat beim Bezirksamt den Vorschlag eingebracht, die Durchfahrt mit sogenannten Baken probeweise zu verhindern. Doch so weit sollte es nicht kommen, wie die Antwort des Bezirksamtes auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung zeigt – sie kritisieren die Verkehrssituation gegenüber dem Parkplatz des Gewerbegeländes ebenfalls, haben neben den Baken auch ein Tempo 30 angeregt. Nach sechs Monaten sollte seitens der Polizei und der Verkehrslenkung Berlin die Maßnahme überprüft und gegebenenfalls der Mittelstreifen dauerhaft geschlossen werden, so der Vorschlag. Das Bezirksamt hat diesen prüfen lassen.

Polizei: Es besteht keine Gefahrenlage

Mitarbeiter der Verkehrslenkung, des Straßen- und Grünflächenamtes sowie die Polizei haben sich die Situation angesehen. Doch entgegen der Einschätzungen der Autofahrer, kommt es laut Polizei an dieser Stelle kaum zu Unfällen – innerhalb von vier Jahren waren es vierzehn. Eine Gefahrenlage bestehe somit nicht. Zudem ist anhand der Unfälle eher ein unaufmerksames und ordnungswidriges Verhalten erkennbar.

Die Beobachtungen der Verkehrslenkung haben gezeigt, dass sich durch die unmittelbar in der Nähe gelegene Ampel ausreichend Lücken für die Ausfahrenden ergeben. Die Verkehrslenkung sieht eher ein Problem in der Schließung des Mittelstreifens. „Die Autofahrer müssten nach dem Rechtsabbiegen unter einer Brücke wenden, dort wäre die Sicht eingeschränkt“, heißt es. Der Mittelstreifen bleibt geöffnet.

Zufrieden geben möchte sich Björn Wohlert nicht. Schließlich klagen Menschen ihm als Bezirksverordneten oft ihr Leid. Er findet es schade, dass seine Vorschläge nicht einmal geprüft wurden und die Situation jetzt auch weiterhin unübersichtlich bleibt, sagt er.