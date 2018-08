Tegeler See: Werte nach Hunde-Todesfällen wieder unauffällig

Berlin. Wildes Zucken, Muskelkrämpfe und schließlich der Tod durch Atemstillstand. Mehr als ein Dutzend Hunde, mehrere Füchse und ein Wildschwein starben im vergangenen Sommer, nachdem sie aus dem Tegeler See in Reinickendorf getrunken hatten. Schuld war das Nervengift Anatoxin A, produziert von Cyanobakterien. Diese Bakterien, umgangssprachlich Blaualgen genannt, haften an Wasserpflanzen – und sind fast immer in Seen vorzufinden. Im Tegeler See hatte sich aber eine neue Art, die Blaualge Tychonema, plötzlich und massiv vermehrt. Wie es dazu kommen konnte, ist immer noch unklar. Bundesweit waren die Vorfälle ohne Vergleich.

Aufatmen für Hundehalter und Badegäste

Ein Jahr später können die Gift produzierenden Algen aber kaum mehr nachgewiesen werden. „Die Befunde haben sich in diesem Jahr nicht wiederholt“, sagt Roswitha Kröger, Expertin beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso), der Deutschen Presse-Agentur. Badestellen am Tegeler See würden regelmäßig von angeschwemmten Wasserpflanzen befreit. Zudem untersucht seit April ein Sondermessprogramm alle Berliner Badegewässer auf Blaualgen. Dabei wurden lediglich Spuren der Tychonema gefunden. Sie tauchten am Uferbereich mit angeschwemmten Pflanzenresten auf, vor allem vor Beginn der Badesaison im April und Mai. Auch für den Flughafensee, die Lieper Bucht und das Freibad Halensee gab es vom Lageso eine Blaualgen-Entwarnung. Sollte der vom Umweltbundesamt empfohlene Grenzwert in den kommenden Wochen doch noch überschritten werden, werde an den belasteten Stellen vom Baden abgeraten oder sogar ein Badeverbot erteilt.

Aber: die zuständigen Ämter müssen nur alle vier Wochen die Wasserwerte messen und tun dies nicht an allen Stellen eines Badesees. So heißt es deswegen aktuell auf „berlin.de“, dem offiziellen Hauptstadtportal: „Auf Warnschilder allein sollten sich Badegäste nicht verlassen. Zwar wird der Testzeitraum in der Hochsaison oft halbiert. Aber auch innerhalb von zwei Wochen kann sich an einer Badestelle viel tun.“

Zwar war der Blaualgenbefall am Tegeler See im vergangenen Jahr nicht mit bloßem Auge zu sehen. Badende können eine hohe Belastung aber für gewöhnlich erkennen, wenn Schlieren, Flocken, Büschel oder Wolken auf muffig riechendem Wasser treiben, das eher grünlich als bläulich schimmert. Das ist vor allem von Mitte bis Ende August der Fall.

Bei Kontakt mit Haut und Schleimhäuten sowie beim Verschlucken verursacht das Gift allergische Reaktionen wie Ausschlag, Quaddeln oder Atemnot. Andere typische Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, Fieber und Durchfall. Vor allem Babys, Kleinkinder, Kinder und Hunde sind gefährdet. Berlin empfiehlt auf der Internetseite, sich bei Kontakt zügig seiner Badebekleidung zu entledigen und sich selbst wie auch die Kleidung gründlich zu waschen.

Erneute Vermehrung ist nicht auszuschließen

Es gibt circa 2000 Arten der Blaualge. Sie gehört zu den ältesten Lebewesen überhaupt. Die spezielle Art Tychonema ist typischerweise in kalten, klaren und nährstoffarmen Gewässern beheimatet, vor allem in Kanada und Skandinavien. Als eine der Ursachen für ihre explosionsartige Vermehrung bei hohen Temperaturen gilt die ständige Anreicherung des Wassers mit Pflanzennährstoffen. Gründe sind die Überdüngung von Äckern, Wiesen und Wäldern sowie mangelhaft gereinigte kommunale und industrielle Abwässer. Auch andernorts in Europa wurde die Blaualgenart nun nachgewiesen, zum Beispiel am Gardasee. Dort habe sich die Gewässerqualität in den vergangenen Jahren aber, wie auch am Tegeler See, deutlich gebessert, sagt Derk Ehlert von der Berliner Umweltverwaltung.

Die Situation des vergangenen Jahres war eine Ausnahme: „Ein massenhaftes Auftreten des Cyanobakteriums Tychonema wie im Tegeler See ist bisher in Deutschland nicht beobachtet worden, überhaupt ist in der Literatur sonst kein solcher Fall dokumentiert“, sagt Jutta Fastner von der Abteilung für Trink- und Badewasserhygiene beim Umweltbundesamt. Allerdings suche man in anderen Bundesländern auch nicht systematisch nach den speziellen Cyanobakterien. Grundsätzlich sei nicht absehbar, ob eine Vermehrung wie 2017 in diesem Sommer erneut auftreten könnte.

