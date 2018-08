Bei Leserin Katja zu Hause: Sie hofft auf Hilfe der Behörden

Berlin. Katja Charisius strahlt, als sie die Tür öffnet. „Da sind Sie ja. Schön, dass es geklappt hat“, sagt sie, als sie Morgenpost-Chefreporter Joachim Fahrun die Hand reicht. Die Leserin aus Wannsee ist fröhlich, bittet den Gast in den Garten, reicht Wasser. „Sie haben es wirklich schön hier. Ihr Rasen ist tipptopp gepflegt und das bei der Hitze“, stellt Fahrun fest. Der Garten liege ihr sehr am Herzen, sagt Charisius, „aber ich bin gespannt, wie die Wasserrechnung aussieht“. Beide lachen. Doch ganz so fröhlich ist der Anlass des Besuches nicht.

Der 53-Jährigen liegt etwas am Herzen, über das sie mit dem Chefreporter sprechen möchte. Und das ist auch der Grund ihrer Bewerbung im Rahmen der Serie „120 Jahre Berliner Morgenpost“, in der zwölf Treffen mit Redakteuren verlost wurden.

„Ich bin wirklich froh, dass ich ausgewählt wurde“, beginnt die Leserin, „ich habe mit den Behörden so einiges mitgemacht, das ich jetzt mal öffentlich machen möchte, weil es bestimmt vielen so geht.“ Der Leidensweg beginnt im Jahr 2014, als sie mit Halsschmerzen ihren Hausarzt aufsucht. Der entdeckt dann via Ultraschall ein Hämatom, schickt sie sofort ins Krankenhaus. Diagnose: Riss in der Halsschlagader.

Ausschlaggebend war, so vermutet Katja Charisius, der Stress und die Sorgen durch das Kosmetikstudio, das sie 2001 von ihrer Mutter übernommen hatte und mit zwei Mitarbeitern führte. „In dem Moment war mir klar, dass Arbeit nicht alles ist“, sagt die 53-Jährige, „das hätte auch anders ausgehen können.“ Sie gibt das Kosmetikstudio auf und richtet sich ein Zimmer in ihrem Haus ein, das direkt neben dem der Eltern liegt. „Das ist das einzige Doppelhaus hier in der Siedlung“, sagt Charisius stolz.

Doch die richtigen Probleme sollten erst noch kommen: Ihre Eltern sind gesundheitlich stark eingeschränkt, ihre Mutter nahezu taub und blind, beide sind auf einen Rollator angewiesen. Regelmäßig fährt ihre Tochter Katja sie zu Ärzten. „Ich habe meinen Eltern so viel zu verdanken, dann möchte ich ihnen jetzt auch helfen“, sagt sie.

Nur die beiden einfach zum Arzt fahren, funktioniere nicht. „Ich kann meine Mutter nicht aus dem Auto aussteigen lassen. Den Weg in die Praxis schafft sie nicht alleine“, sagt die Leserin. Also parkt sie wie so oft in zweiter Reihe, weil keine Lücke frei ist. Ärger mit Polizei und Ordnungsamt sind vorprogrammiert. Daher habe sie sich an das Versorgungsamt gewandt, um einen Behindertenausweis für ihre Mutter zu bekommen. Aber: „Keine Chance.“ Dabei seien die gekennzeichneten Parkplätze immer frei, wenn sie dort vorbeifahre. Doch sich ohne Ausweis einfach dort hinstellen, möchte sie nicht.

Obwohl eine Behinderung der Mutter festgestellt worden sei, gebe es keinen Ausweis. Der Grund: Es muss eine 80-prozentige Behinderung in den unteren Gliedmaßen vorhanden sein. Und eben das treffe nicht zu.

„Ich werde komplett alleingelassen."

Katja Charisius rennt von einem Amt zum nächsten, doch verstanden fühlt sie sich nicht. „Ich werde komplett alleingelassen. Der eine sagt dies, der nächste das und immer vergehen viele Wochen.“ Wenn es keinen Behindertenausweis gibt, dann doch wenigstens eine Parkerleichterung, mit dem sie sich für einen Moment ins Halteverbot stellen kann, denkt sie. Sie beantragt auch diesen Ausweis, wartet viele Wochen. Dann folgt die Absage.

„Wir möchten gar kein Geld, sondern nur eine Erleichterung“, sagt Katja Charisius. Auch bedauere sie den teilweise unmenschlichen Umgang und das mangelnde Verständnis seitens der Behörden. Joachim Fahrun hört aufmerksam zu, erfährt derartige Probleme derzeit selbst durch seine Schwiegermutter. Er rät ihr, Beratungsstellen aufzusuchen, die genau auf diese Fälle spezialisiert sind.

Berliner Morgenpost als Stressabbau

Um mal abzuschalten und den ganzen Stress mit den Behörden zu vergessen, holt Katja Charisius jeden Morgen um 6.45 Uhr die Berliner Morgenpost aus dem Briefkasten. Eine Stunde mit einer Tasse Kaffee im Garten „und der Tag fängt gut an“, sagt die Leserin, die seit 1984 die Zeitung abonniert hat. Anschließend bringt sie das aktuelle Morgenpost ihren Eltern. Sie habe im Laufe der Jahre mehrere Zeitungstitel ausprobiert, sei aber immer wieder zur Morgenpost zurückgekehrt, weil ihr die Aufmachung am besten gefalle. Von der Titelseite, über Nachrichten aus aller Welt, den Wissensteil, Sport und zum Schluss den Berlin-Teil – so sieht es aus, wenn Katja Charisius die Zeitung liest.

Doch eines fehlt ihr: „Ich würde mich über die Ru­brik ,Nachgehakt, Nachgefragt‘ freuen, in der alte Fälle aufgegriffen werden und die Leser dann erfahren, was aus den Menschen geworden ist“, sagt Charisius. In den meisten Fällen werde die Geschichte erzählt, aber selten, wie es ausgegangen sei. Sie sei überzeugt davon, dass Medien so auch bei Behörden Druck aufbauen und etwas bewegen könnten, wenn die Journalisten an einem Fall dranblieben und regelmäßig berichteten.

Joachim Fahrun nimmt sich diesen Wunsch zu Herzen und wird für Katja Charisius bei den Behörden nachhaken. Das hat er ihr zugesichert. „Mich interessiert es auch, was aus dem Parkausweis geworden ist.“

