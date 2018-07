Vorschlag aus Reinickendorf So können Schrottautos in Berlin schneller entfernt werden

Berlin. Sie stehen auf Parkplätzen, am Straßenrand oder auf Grünflächen. Bewegt wurden sie schon lange nicht mehr, darauf weisen die oft fehlenden Reifen und eingeschlagenen Scheiben hin. Die sogenannten Schrottautos sind ein Dorn in den Augen vieler Bürger, denn sie stehen meist über mehrere Wochen herum und es wird der Eindruck vermittelt, dass sich niemand verantwortlich fühlt.

Der Bezirksverordnete Felix Schönebeck (CDU) aus Reinickendorf hat sich daher etwas überlegt, um diesem Problem Herr zu werden und die Autos schneller abschleppen zu können. In Reinickendorf sind nach Angaben des Bezirksamtes 198 Meldungen über Autowracks 2017 eingegangen, in diesem Jahr sind es bislang 117. In ganz Berlin waren es im vergangenen Jahr 2994 Fahrzeuge, die nach Angaben des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten entweder kein gültiges Kennzeichen hatten oder als Abfallfahrzeuge eingestuft wurden.

Die Gesetzeslage soll vereinfacht werden

Die Beweggründe der Halter, ihre Autos einfach stehen zu lassen, sind völlig unterschiedlich. So haben sich viele Reinickendorfer im vergangenen Jahr über einen türkisfarbenen Opel Corsa aufgeregt, der über mehrere Wochen im Tegeler Forst und somit im Wasserschutzgebiet stand. Sie waren besorgt, es könne Öl auslaufen. Der Halter des Corsa war obdachlos, er hat das Auto als Unterkunft genutzt, es aber dann irgendwann zurückgelassen. Andere Autos waren in Unfällen verwickelt, die Halter haben sie dann auf einen Parkplatz gefahren und dort einfach stehen lassen, weil sich eine Reparatur nicht mehr gelohnt hätte.

„Das hat nichts mit einem sauberen Stadtbild zu tun“, kritisiert der Reinickendorfer Bezirksverordnete Felix Schönebeck. Er hat sich zusammen mit Mitarbeitern des Allgemeinen Ordnungsdienstes verschiedener Bezirksämter überlegt, wie die derzeitige Gesetzeslage vereinfacht werden kann. Denn die sieht vor, dass Fristen eingehalten werden, bevor ein Fahrzeug abgeschleppt werden darf.

Es könne, sagt Reinickendorfs Bezirksstadtrat für Ordnungsangelegenheiten, Sebastian Maack (AfD), auch sein, dass derjenige im Urlaub oder im Krankenhaus ist oder das Fahrzeug gestohlen wurde. Ein Auto ohne Kennzeichen – das fehlt in den meisten Fällen – wird zunächst mit einem gelben Punkt versehen und der Halter, sofern er ausfindig gemacht werden kann, aufgefordert, dass Fahrzeug zu entfernen. Kommt er dem nicht nach, wird abgeschleppt. Dafür ist das Amt für regionalisierte Ordnungsaufgaben mit Sitz in Lichtenberg zuständig.

Bekannte Stellen werden regelmäßig abgefahren

Sechs Außendienstmitarbeiter fahren die bekannten Stellen regelmäßig ab und bringen die Fahrzeuge nach Ablauf der Frist auf einen separaten Platz. Die mit der gelben Plakette werden nach sechs Wochen versteigert. Ein roter Punkt wird nur von der Polizei aufgeklebt, wenn das Fahrzeug zu stark beschädigt ist. Kommt der Halter der Aufforderung nicht nach, kommt das Fahrzeug in die Schrottpresse.

Doch bis es so weit ist, können Monate vergehen. Und hier möchte Schönebeck ansetzen: „Die Autos müssen schneller abgeschleppt werden. Das sollen die Bezirke auf ihre Kosten tun und das Geld dann von den Haltern wiederholen“, schlägt er vor. Die Ordnungsbehörden sollen ermächtigt werden, ein Abschlepp-Unternehmen zu beauftragen und mit denen Rahmenverträge abzuschließen. Als Verwahrplatz könnte das Dienstgelände der Ordnungsbehörden genutzt werden. Das Ordnungsamt würde dieses Vorgehen mit einem standardisierten Formular sowie Fotos festhalten.

Weiter schlägt Schönebeck vor, dass das Fahrzeug innerhalb von zehn Tagen vom Halter abzuholen sei. Komme er dieser Forderung nicht nach, soll er auf die Kosten hingewiesen werden.

Dezentralisierte Lösung wird skeptisch gesehen

Das Ordnungsamt Reinickendorf muss erst prüfen, ob der Vorschlag überhaupt umsetzbar ist. Denn die Zuständigkeit liege, wie ein Sprecher sagt, nach dem Anbringen des gelben oder roten Punktes in Lichtenberg. Ob eine dezentralisierte Lösung die richtige sei, wisse man noch nicht. Auch in anderen Bezirken reagieren Entscheidungsträger auf den Vorstoß der Reinickendorfer CDU zurückhaltend. „Der Vorschlag beschreibt nur das, was bereits jetzt routinemäßig passiert.

Allerdings ist das eine Aufgabe des Amtes für regionalisierte Ordnungsaufgaben, das im Bezirksamt Lichtenberg angesiedelt ist und die Aufgabe für alle Bezirke übernimmt“, erklärt zum Beispiel der Steglitz-Zehlendorfer Ordnungsstadtrat Michael Karnetzki (SPD). Die Zuständigkeit in einer Behörde zu konzentrieren, funktioniert aus seiner Sicht gut. „Eine Notwendigkeit und den Sinn, diese regionalisierte Aufgabe in die einzelnen Ordnungsämter zurückzuverlagern, sehe ich nicht.“