Schädlingsbekämpfung in Tegel-Süd: Keine Ruhe vor den Ratten

Berlin. Wie viele Ratten wurden vertrieben? Wie viele leben noch in Höhlensystemen und Büschen in der Siedlung an der Neheimer Straße? Genaue Zahlen über die Population von Ratten können auch ein Jahr nach Beginn der Schädlingsbekämpfung in Tegel-Süd weder das Bezirksamt Reinickendorf noch die Kammerjäger liefern. Und so gehen die Meinungen zum Erfolg der Rattenbekämpfung weit auseinander.

Bei einer Anwohnerversammlung der Gewobag stritten Nachbarn mit Vertretern der Wohnungsgesellschaft und der Firma „Rentokil“. Presse war bei der zweistündigen Konferenz nicht erwünscht. Nach der Versammlung zeigte sich: Von einer Einigung sind unzufriedene Nachbarn und die Gewobag noch weit entfernt. Alle Beteiligten halten an ihren Standpunkten fest.

Gespaltene Meinungen

„Wir gehen von einem sehr deutlichen Rückgang der Rattenpopulation aus“, beruft sich Gewobag-Sprecherin Anne Grubert auf die Aussagen der Schädlingsbekämpfer. Die legen regemäßig Köder aus. Je nachdem, wie oft diese angefressen werden, ziehen sie Rückschlüsse auf die Populationsentwicklung der Nagetiere.

Dieser Einschätzung schließt sich Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) an. „Die Rattenpopulation ist nach unseren Erkenntnissen deutlich zurückgegangen.“ „Manchmal denke ich, wir reden von unterschiedlichen Siedlungen“, erwidert Felix Schönebeck von der Initiative „I love Tegel“. Bei seinem Ortsbesuch an der Neheimer Straße habe er keine Verbesserung der Situation bemerkt. Er hat in der Nachbarschaft ein Flugblatt verteilen lassen. Darin fordert er erneut „effektive Sofortmaßnahmen und ein Plan, wie dem Problem langfristig begegnet werden soll.“

Neben den Mülltonnen an den Hochhäusern in Tegel-Süd haben Kammerjäger kleine Boxen mit Ködern aufgestellt.

Foto: Thomas Schubert

Stadtrat Brockhausen räumt ein, dass sich die Rattenbekämpfung sehr langwierig gestaltet. Das liege aber an den rechtlichen Bestimmungen, wonach die Tiere nur dann getötet werden dürfen, wenn sie sich direkt im Lebensumfeld von Menschen aufhalten.

Fehlverhalten auch wegen Sprachproblemen

Auch die Gewobag hat Sendungen in den Briefkästen verteilt. Sie enthalten Hinweise zur Abfallentsorgung in verschiedenen Sprachen. Aus Sicht der Wohnungsgesellschaft liegt hier der Schlüssel für die Lösung des Problems. Laut Sprecherin Anne Grubert lassen Mieter immer noch Mülltonnen offen oder legen Unrat neben den Behältern ab. Es sei schwer, denjenigen ihr Fehlverhalten deutlich zu machen – auch wegen Sprachproblemen.

Auf der Versammlung schlugen Anwohner deshalb neue Maßnahmen vor. Sie reichten von Bildern für Analphabeten bis zur Videoüberwachung der Müllplätze zur Ermittlung der betreffenden Personen. Das schließt die Gewobag mit Blick auf den Datenschutz aus. Fritz-Jürgen Peters vom Mieterbeirat sagt: „Man sollte lieber jemanden finden, der die Müllplätze im Auge hat und die Menschen direkt auf ihr Fehlverhalten anspricht.“

Da die Meinungsverschiedenheiten nicht behoben sind, wird ein Runder Tisch mit der Gewobag, dem Mieterbeirat und „I love Tegel“ im September erneut tagen.

