Das bietet das 9. Tegeler Hafenfest 2018 - Programm & Highlights

Reinickendorf. Am Wochenende findet vier Tage lang das neunte Tegeler Hafenfest statt. Zwischen Sechserbrücke und Kanonenplatz wird ein abwechslungsreiches Live-Musikprogramm, eine kulinarische Meile, zwei Feuerwerke, Straßenkünstler und Handwerker geboten. Alles, was Sie wissen müssen:

Wann und wo findet das Tegeler Hafenfest 2018 statt?

Das Tegeler Hafenfest findet vom Donnerstag, den 19. Juli bis zum Sonntag, den 22. Juli an der Greenwichpromenade in Berlin-Tegel statt.

Das Fest öffnet am Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, am Freitag von 14 bis 23 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wie sieht das Programm bei dem maritimen Fest in Tegel aus?

Besondere Highlights beim Bühnenprogramm des Tegeler Hafenfests sind der Shanty-Chor Berlin mit seinem Programm „Aus Leidenschaft zur See“, sowie die Comedians Lui & Fiete. Im Piratendorf finden zudem Schaukämpfe, Piratentänze und Feuershows statt.

Am Sonnabend, den 21. Juli, wird ab 11 Uhr ein Kinofilm auf der Hauptbühne gezeigt: „Unter deutschen Betten“ mit Veronica Ferres. Von Donnerstag bis Sonntag lädt außerdem der Tyskie Sommergarten mit polnischen Spezialitäten, Informationsständen und einem DJ, der polnische Songs auflegt, ein.

Große Höhenfeuerwerke werden am Freitag und Sonnabend ab 22.45 Uhr über dem Tegeler See gezündet. Besucher des Hafenfests können mit Ausflugsschiffen auf den See hinausfahren und sich „Tegel in Flammen“ anschauen.

Welche Bands treten beim Hafenfest 2018 auf?

Auf zwei Bühnen treten beim Hafenfest in Tegel mehr als 20 Bands verschiedener Musikrichtungen auf. Die Partybands „Atemlos“, „Flashback“, „Crawling Noise“, „Roof Garden“ und „Express Partyband“ werden auftreten. Auch Countryfreunde und Jazzliebhaber kommen auf ihre Kosten.

Für Rock ‘n’ Roller sorgt die Band „Graceland“ für Unterhaltung. Schlagerfans erwartet eine Hafenfest-Schlager-Gala, gestaltet von Stars wie Frank Zander und Annemarie Eilfeld sowie Oliver Frank, Antje Klann und Denise Blum.

Das Tegeler Hafenfest mit Kinderprogramm an der Greenwichpromenade

Foto: David Heerde

Ist das Hafenfest in Tegel kinderfreundlich?

Ja, das Tegeler Hafenfest bietet viele Attraktionen für junge Besucher. Am Sonnabend und Sonntag stoppt beim Hafenfest die bei Kindern beliebte Toggo-Tour mit vielen Live-Acts, Tanzworkshops, Zeichentrickfiguren und Spielangeboten.

Von Freitag bis Sonntag wird es auch das Lahberger Märchen-Kasperle Theater vor Ort sein. Zudem werden „Hip Hop Charity Jam e.V.“ und der „Kindercircus Vegas“ mit den Kindern spielen und sie schminken. Für die Jüngsten gibt es auch eine Bastelstraße, Karussells, Trampolin und Hüpfburg.

Wie komme ich am besten zum Hafenfest Tegel?

Besucher des Tegeler Hafenfests, die gerne zur Greenwichpromenade möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom U-Bahnhof Alt-Tegel (U6) und dem S-Bahnhof Tegel (S25) könne Sie das Festgelände fußläufig erreichen.

Autofahrer, die gerne mit dem PKW zum Hafenfest Tegel möchten, können Parkmöglichketein direkt an der Anlegestelle Greenwichpromenade nutzen. Das nächstgelegene Parkhaus befindet sich in den Hallen Am Borsigturm (Am Borsigturm 2, 13507 Berlin).

