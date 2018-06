Schülerlotse vor Schule angefahren – Fahrer flüchtig

Berlin. Ein Schüler ist am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr auf dem Weg zur Ellef-Ringnes-Grundschule in Reinickendorf angefahren worden.

Wie die Polizei bestätigte, wurde der Zwölfjährige an der Kreuzung Schulzendorfer Straße/Am Dachsbau angefahren. Der Fahrer des Wagens flüchtete vom Unfallort. Das Kind wurde leicht verletzt und steht unter Schock, wie aus einem Brief von Schulleiterin Cordula Hobein an die Eltern hervorgeht.

„Der Schüler wollte mit einem anderen Schüler die Schulzendorfer Straße mit dem Fahrrad zu Fuß überqueren“, heißt es im Brief. Ein Auto sei mit „vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Schulzendorfer Straße aus Richtung Otfried-Preußler-Schule auf die Kreuzung“ zugefahren. Der Autofahrer touchierte das Fahrrad des Jungen und beging Fahrerflucht.

Der angefahrene Schüler war Schülerlotse. „Ein Schülerlotse stand schon in seiner Uniform da, hat aber noch nicht begonnen zu lotsen, da der andere Lotse besagter Schüler war“, schreibt Hobein. Dem flüchtigen Fahrer sei die Polizei auf der Spur, da das Autokennzeichen des Wagens abgefallen sei.

( jar )