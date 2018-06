Stephan von Orlow will Berlin mit einfachsten Mitteln in eine saubere Stadt verwandeln

Reinickendorf Wie ein Reinickendorfer Berlin vom Abfall befreien will

Reinickendorf. Ein kleiner Knicks, ein schneller Griff – schon hat Stephan von Orlow die leere Safttüte vom Bürgersteig der Residenzstraße gefischt. Zwei Sekunden später wirft er die Tüte in den nächstbesten Papierkorb. Das gleiche Spiel wiederholt sich mit der Verpackung eines Schokoriegels und einem plattgetreten Trinkpäckchen. In weniger als einer Minute hat von Orlow sein Ziel erreicht. „Ich hebe drei Stück Müll vom Boden auf und werfe sie in einen Abfalleimer. Jeden Tag.“

Aufheber sein. Das ist die Idee. Das ist inzwischen eine Bewegung. Offiziell haben sich rund 300 Mitstreiter von Orlows Mission angeschlossen und sind in sozialen Netzwerken organisiert. Sie bücken sich dreimal am Tag. Sie befördern den Müll von fremden Menschen dorthin, wo er hingehört. Und selbst wenn sie die fragenden Blicke anderer Passanten bemerken, verlieren sie darüber kein Wort – zumindest nicht auf der Straße. Wer aber bei Facebook der Gruppe „Die Aufheber“ beitritt, liest von der Zufriedenheit, die das Wegwerfen von Straßenabfall auslöst. Man sieht Fotos der Beute, Bilder von „Aufhebern“ in Aktion. Inzwischen haben Gruppenmitglieder ein Logo entworfen und lassen es auf T-Shirts drucken.

Doch am Anfang des Projektes stand kein Hochgefühl, sondern die Frage eines Kindes. Eines Tages blickte von Orlows Tochter bei einem Spaziergang zu Boden, sah den Müll vor ihren Füßen. Und dann wollte sie es wissen: Darf man das? Dem Vater ließ der Widerspruch, dass andere Abfall trotz Verbotes einfach fallen lassen, keine Ruhe. „Dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit bei einem Kind, der Eindruck, dass man sowieso nichts ändern könne, war einfach schlimm“, erinnert er sich.

Also begann von Orlow Berlin zu verändern. Mit den eigenen Händen. Jeden Tag ein bisschen. Und weil die Straßenreinigung in Eigenregie selbst bei Facebook viel Lob und aufmunternde Kommentare erntet, zählt der Gründer fast jeden Tag einen „Aufheber“ mehr. „Es geht darum, mit einer einfachen Aussage Menschen für eine gute Sache zu gewinnen“, sagt der 48-jährige Prozessmanager. Die Aussage wird wiederum durch tägliche Tatkraft untermauert. Manche „Aufheber“ tragen Handschuhe oder Greifwerkzeuge mit sich. Andere verfahren wie Menschen in Ländern mit geringen Hygienestandards: Sie nutzen beim Aufheben einfach die linke Hand – und essen oder grüßen mit der rechten.

Von Orlows Idee ist simpel, der Aufwand minimal – aber das Hauptziel weltbewegend. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, meint der Gründer, sind nur dann zu erfüllen, wenn sehr viele Menschen an ihnen mitwirken. Selbst der kleine Beitrag eines Einzelnen könnte eine durchschlagende Wirkung entfalten, wenn genügend andere ihn nachahmen.

BSR lobt Projekt und fordert mehr Hilfe vom Ordnungsamt

Bestenfalls wird von Orlows Gebot so wirken wie ein Kettenbrief. Immer mehr Empfänger senden die Botschaft an immer mehr Adressen.

Bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) besteht keine Sorge, dass die Müllsammler die Profis ihrer Arbeit berauben. „Solche Aktionen zeigen, dass die allermeisten Menschen eine saubere Stadt sehr zu schätzen wissen“, sagt BSR-Sprecher Sebastian Harnisch. „Der entscheidende Punkt ist: Obwohl es in Berlin rund 23.000 Straßenpapierkörbe gibt und unsere Reinigungskräfte jeden Tag hart für die Stadtsauberkeit arbeiten, lassen immer noch zu viele Leute ihren Müll einfach fallen.“ Zwar seien freiwillige Helfer wie Stephan von Orlow „positive Vorbilder“ für die ganze Stadt, doch aus Harnischs Sicht braucht es noch etwas anderes: „Unverbesserliche Vermüller werden sich nur ändern, wenn auch die Rolle der Ordnungsämter gestärkt wird“, meint der BSR-Sprecher. Neben Kreativität und professionellem Einsatz brauche es immer auch „restriktive Maßnahmen wie Kontrollen und Bußgelder“.

Tatsächlich kommt es auch vor, dass „Aufheber“ Müllsünder auf frischer Tat ertappen. Von Orlow verzichtet allerdings darauf, den Verursacher zu ermahnen. Psychologisch wirksamer sei es aus seiner Sicht, den gerade weggeworfenen Abfall vor den Augen des Müllerzeugers zu entsorgen – ohne jeden Kommentar. „So konfrontiert man den Umweltsünder mit seinem Verhalten und bringt ihn vielleicht zum Umdenken.“

Natürlich gab es in Berlin schon „Aufheber“ und kollektive Putzaktionen, bevor von Orlow seine Bewegung ins Leben rief. Der Reinickendorfer will die Methode aber systematisch ausbauen. Und schreibt auch Firmen und Institutionen an, um sie als Partner zu gewinnen. Derzeit versucht er, einen großen Hersteller von Getränkepäckchen, die oft auf dem Boden landen, davon zu überzeugen, auf der Verpackung für die richtige Entsorgung zu werben.

„Aufheber“ haben ohnehin genug zu tun. Zwar lässt sich das Ziel, jeden Tag drei Stück Müll aufzuheben, leicht überbieten. Aber von Orlow empfiehlt eifrigen Helfern etwas anderes: „Man sollte nicht mehr machen als das Minimum, sondern lieber einen weiteren Aufheber dazu gewinnen, der dann wieder andere überzeugt.“