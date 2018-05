Hund tot: Erneut Verdacht auf Blaualgen im Tegeler See

Im vergangenem Jahr warnten Schilder am Tegeler See vor giftigen Blaualgen (Archivbild)

Reinickendorf. Wieder ist ein Hund verstorben, der den Tag am Tegeler See verbracht hatte. Dies bestätigte Dr. Fred R. Willitzkat von den mobilen Tierärzte im Notdienst Berlin und Brandenburg der Berliner Morgenpost. Das Tier wurde in der Pathologie untersucht. Es besteht der Verdacht auf Blaualgen als Todesursache, warnen die Tierärzte auf Facebook. Hundebesitzer sollten vorsichtshalber mit ihren Tieren den Tegeler See meiden.

Im vergangenen Jahr waren mehrere Hunde nach einem Spaziergang am Tegeler See mit Vergiftungserscheinungen gestorben. Zu Beginn wurden ausgelegte Giftköder als Ursache vermutet. Später stellte sich heraus, dass eine neuartige Blaualgen-Gattung das Gift "Anatoxin A" produziert.

Vor allem für Kinder kann das Gift gefährlich werden, wenn sie größere Mengen verunreinigten Wassers trinken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) hatte daraufhin Anfang Juni eine vorsorgliche Badewarnung für den See ausgesprochen. Die Warnung wurde bis Anfang Juli aufrecht erhalten. Zu Beginn der diesjährigen Badesaison am 15. Mai bescheinigte das Lageso allen Berliner Gewässern bisher eine "sehr gute Badequalität".

Border Collie hatte im Tegeler See gebadet

Laut Dr. Fred R. Willitzkat sei der Border Collie ihm am Sonnabend, 12. Mai, mit Durchfall vorgestellt worden. Nach einer ersten Behandlung sei es dem Tier schon sehr viel besser gegangen. "Seine Symptomatik war sonst unauffällig", sagt der Arzt. Am Sonntag sei er dann plötzlich verstorben. Die Besitzer hätten ihn morgens tot aufgefunden. Abends sei er noch fidel gewesen. Das kam dem Tierarzt, der selbst nahe des Tegeler Sees wohnt, seltsam vor und er ließ das Tier in der Pathologie in Pankow untersuchen.

Ein Bad in einem See mit Blaualgen kann für Hunde lebensgefährlich sein

Foto: Paul Zinken / ZB

"Der Pathologe hat akute, massive Blutungen aus inneren Organen festgestellt – vor allem aus Milz und Leber", sagt Willitzkat. Gegen eine Vergiftung mit Rattengift spräche, dass der Hund keine Blutungen im Magen-Darm-Bereich hatte und auch im Magen keine Reste von Ködern gefunden wurden. Gegen andere Krankheiten spräche der akute Verlauf bis zum Tod.

Als die Ärzte erneut die Besitzer kontaktierten, stellte sich heraus, dass das Tier zuvor am Tegeler See gespielt hatte und baden war. "Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber verantwortungsbewusst will ich Hundebesitzer warnen, den Tegeler See auch dieses Jahr besser zu meiden – oder sie zumindest vom Wasser fernzuhalten", sagt Willitzkat. Die Tierhalter sollten besser die Badewanne im Garten vorziehen, bis geklärt sei, ob tatsächlich die Blaualge auch dieses Jahr im See vorkommt. "Wir haben bakterielle Proben genommen und untersuchen die jetzt. Sie könnten noch für die Blutung ausschlaggebend sein."

