Leerstehendes Gebäude des Maßregelvollzugs in Flammen

Am Olbendorfer Weg in Wittenau ist in einem Gebäude des Krankenhauses des Maßregelvollzugs ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zunächst mit vier Löschstaffeln an, alarmierte dann aber zwei Staffeln nach. Rund 80 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Menschen sind nach Angaben der Feuerwehr nicht in Gefahr, das Gebäude werde gegenwärtig nicht genutzt.

Im Krankenhaus des Maßregelvollzuges werden erkrankte Häftlinge behandelt. Auch psychisch Erkrankte, die nicht in einer JVA untergebracht sind, sitzen im Maßregelvollzug.

( BM/seg )