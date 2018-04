Am Flughafen TXL ist der Flugverkehr am Freitagvormittag "stark eingeschränkt". Grund ist die Entschärfung der Weltkriegsbombe.

Bombe am Hauptbahnhof Entschärfung: Auch starke Einschränkungen in Tegel erwartet

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs wirkt sich auch auf den Flugbetrieb am Airport in Tegel aus. Die Flughafengesellschaft teilte am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit, der Flughverkehr am TXL sei am Freitagvormittag "stark eingeschränkt". Fluggäste sollen sich im Vorfeld bei ihren Airlines informieren, ob und wann ihre Flüge stattfinden.

Auch die Anreise zum Flughafen Tegel ist beeinträchtigt. Laut Flughafen gibt es Einschränkungen beim Betrieb der BVG-Linie TXL. Eine Auflistung weiterer Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr finden Sie hier.

Genaue Details über die Einschränkungen an dem Berliner Flughafen sollen im Laufe des Donnerstagnachmittags mitgeteilt werden.

Die Weltkriegsbombe war bei Bauarbeiten an der Heidestraße in Moabit entdeckt worden. Die Entschärfung der 500-Kilo-Bombe soll im Verlauf des Vormittags erfolgen. Ab 9 Uhr richtet die Polizei einen Sperrkreis mit einem Radius von 800 rund um den Fundort ein, der Betrieb des Berliner Hauptbahnhofs ist ab 10 Uhr eingeschränkt, ab 11.30 Uhr wird der Zugverkehr komplett eingestellt.

