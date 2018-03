Tunnel Flughafen Tegel auf A111 nach Unfall gesperrt

Ein Unfall im Autobahntunnel Ortskern Tegel auf der A111 führt am Mittwochabend im Berusverkehr zum Stau. Wie die Verkehrsinformationszentrale über Twitter mitteilte, musste der Tunnel Flughafen Tegel stadtauswärts gesperrt werden. Der Unfall hatte sich auf dem linken Fahrstreifen ereignet. Davor bildete sich schnell ein Stau, der am Abend bis zum Dreideck Funkturm zurückreichte. Laut der VIZ müsse man 30 Minuten mehr einrichten. Zusätzlich wurde die Einfahrt Holzhauser Straße gesperrt.

