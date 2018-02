Am Unfall beteiligt waren ein Ford Fiesta und ein VW Golf. Eine Person wurde schwer verletzt.

Berlin-Heiligensee Vier Verletzte bei schwerem Unfall an Autobahnausfahrt

Bei einem Unfall zwischen zwei Autos an der Autobahnausfahrt Schulzendorfer Straße in Heiligensee sind nach Informationen der Berliner Morgenpost vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Unfall beteiligt waren ein Ford Fiesta und ein VW Golf.

Augenscheinlich war der Fiesta in den Golf gekracht, der gegen eine Leitplanke gedrückt wurde.