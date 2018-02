Jumbo mit neuem Lufthansa-Design landet in Berlin

Für viele Berliner Planespotter dürfte es ein echter Festtag gewesen sein: Erst bekamen die Luftfahrtenthusiasten einen Flieger der mongolischen Fluggesellschaft Miat mit einer Werbung für den deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund vor die Linse, dann waren sie bei einer echter Weltpremiere dabei. Kurz nach halb zwei landete am Flughafen Tegel der Lufthansa-Flug LH 9988. Die unter dieser Flugnummer registrierte Boeing 747-8 ist die erste Maschine im neuen Airline-Gewand.

Das neue Design für die Airline hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Mittwoch in Frankfurt am Main offiziell präsentiert, tags darauf war der Jumbo "Brandenburg" auf große Deutschland-Reise gegangen. Berlin war nach Köln, Düsseldorf, Hamburg und Hannover die fünfte Station des Werbeflugs.

Die neue Gestaltung der Lufthansa-Flieger sorgt bereits seit Tagen für heftige Diskussionen unter Fans der Airline. Vor allem, dass das "Spiegelei", das markante und weltbekannte blau-gelbe Signet am Seitenleitwerk ersetzt wird, sorgt für viel Kritik. Stattdessen gibt es den Kranich, das weltweit bekannte Lufthansa-Symbol, nur noch in einer minimalistischen Blau-Weiß-Version. Marken-Managerin Nicole Mies lässt die Einwände gegen die Änderung nicht gelten. "Die Gestaltungselemente bei Lufthansa sind jetzt 29 Jahre lang unverändert geblieben – es wurde allerhöchste Zeit für eine Modernisierung", sagte sie am beim halbstündigen Stop-over des Jumbojets in Tegel. Dabei sei auch die Entscheidung gefallen, Blau künftig als dominierende Farbe im Airline-Outfit zu verwenden. "Blau steht für Premium, Klarheit und Optimismus – alles Eigenschaften, die auch Lufthansa auszeichnen", sagte sie.

Und Gelb als zweite Lufthansa-Farbe gehe ja nicht verloren. Sie werde überall da eingesetzt, wo es um die Kommunikation mit den Fluggästen gehe. Auch Berlin leistet einen Beitrag zum neuen Design: Die neue Lufthansa-Schrift ist vom Berliner Hannes von Döhren (HvD Fonts) kreiert worden. Dass die Lufthansa Tegel mit einem Jumbojet anfliegt ist selten, kam zuletzt aber öfter vor. So setzte die Airline das Großraumflugzeug im November und Dezember vorigen Jahres im Liniendienst zwischen Berlin und Frankfurt ein, um mehr Platzkapazitäten anbieten zu können. Nach dem Aus von Air Berlin waren deren zahlreiche innerdeutsche Flüge schlagartig weggefallen.

Seit Anfang Januar fliegt mit Easyjet wieder eine zweite Airline ab Berlin nach Frankfurt, München, Stuttgart und Düsseldorf. Ab 1. Juni will die britische Billigfluggesellschaft auch Köln-Bonn von Tegel aus anfliegen. Lufthansa hat ab Berlin vorerst keine Expansionspläne. Zusätzliche Ziele sollen bei Bedarf nur von der Billigtochter Eurowings ins Programm genommen werden.

