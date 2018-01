Berliner melden sich immer häufiger krank

Der Krankenstand in Berlin ist wieder leicht gestiegen. Arbeitnehmer fehlten im Schnitt 20 Tage, am häufigsten in Reinickendorf.

Berlin. Nach 2014 und 2015 ist auch 2016 der Krankenstand in Berlin wieder leicht gestiegen. Er lag in Berlin bei 5,1 Prozent, nach 5 Prozent im Jahr 2015. Am häufigsten erkrankten die Menschen in Berlin an Muskel-Skelett-Erkrankungen, psychischen und Verhaltensstörungen sowie Atemwegserkrankungen, wie Berlin Partner im aktuellen Gesundheitsbericht 2017 mitteilte. Der Wert in Berlin liegt leicht über dem Bundesdurchschnitt.

Besonders oft krank meldeten sich Beschäftigte in den Bereichen Gesundheits- und Sozialwesen, Verkehr, öffentliche Verwaltung sowie Wasserversorgung und Abfallentsorgung. Hochgerechnet auf 2,22 Millionen Erwerbstätige in Berlin und Brandenburg entspricht dies 44,7 Millionen Arbeitstagen, die der Region im Jahr 2016 durch Arbeitsunfähigkeit verloren gingen. Umgerechnet ergibt sich dadurch ein Produktionsausfall in Höhe von 4,25 Milliarden Euro. 2014 waren es 3,86 Milliarden Euro und 2015 4,07 Milliarden Euro.

In Reinickendorf und Marzahn-Hellersdorf gibt es die meisten Krankmeldungen

In den Berliner Bezirken waren bei den Krankmeldungen deutliche Unterschiede zu verzeichnen. Die Bezirke Marzahn-Hellersdorf (6,2 Prozent), Reinickendorf (6,2 Prozent) und Spandau (6,1 Prozent) wiesen besonders hohe Krankenstände auf. Vergleichsweise niedrige Krankenstände waren in Friedrichshain-Kreuzberg (3,9 Prozent), Charlottenburg-Wilmersdorf (4,3 Prozent) und Mitte (4,4 Prozent) zu beobachten.

Besondere Aufmerksamkeit wurde im Bericht dem Gesundheitswesen gewidmet. So betrug der Krankenstand in der Berufsgruppe der Altenpflege in Berlin im Jahr 2016 bei den Frauen 9,2 Prozent, bei den Männern 6,7 Prozent. In der Berufsgruppe der Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienste und Geburtshilfe lag der Krankenstand bei den Männern bei 5,7 Prozent und bei den Frauen bei 8,0 Prozent.

