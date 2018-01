Probleme mit Landeklappen Fast-Notlandung in Tegel, Feuerwehren in Alarmbereitschaft

Eine drohende Notlandung am Flughafen Tegel hat am Montagmorgen die Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt. Piloten einer ankommenden United Airlines-Maschine meldeten Probleme mit den Landeklappen, wie ein Flughafensprecher mitteilte.

Die Flughafenfeuerwehr fuhr zur Start- und Landebahn und die Berliner Feuerwehr schickte mehr als 100 Kräfte Richtung Flughafen. Wenige Minuten später konnte das Flugzeug aus Newark (New Jersey) aber sicher landen. Die Feuerwehren rückten ab, der Flugbetrieb lief den Angaben zufolge problemlos weiter.

die @Berliner_Fw wurde um 07:55 Uhr zu einer drohenden Notlandung zum #Flughafen_Tegel alarmiert. Die Maschine konnte kurz darauf sicher in Tegel landen und unsere 116 alarmierten Kräfte sind schon wieder auf dem Weg zu Ihren Wachen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 8, 2018

