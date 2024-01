Berlin. Schon wieder weicht ein Ecklokal in Prenzlauer Berg. Ein Youtuber findet deutliche Worte in Berlinerischer Mundart

Und wieder ist eine namhafte Berliner Eckkneipe Geschichte: Im Dezember schraubten die Betreiber des „Lohrentz-Eck“ an der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg die Zapfhähne überraschend zu. Theoretisch hätte das Lokal noch bis zum Silvesterabend ausschenken können. Nur gingen – vielleicht wegen des Abschiedsschmerzes – die Biervorräte schon am 13. Dezember zuneige.