Berlin. Ausfall des größten Volksfests in Pankow im vergangenen Jahr beschäftigt weiter die Politik. Diese neuen Erkenntnisse gibt es.

Das Fest an der Panke beschäftigt in Berlin-Pankow weiter die Politik. Sie will genau wissen, wie es zu der kurzfristigen Absage im vergangenen Jahr kommen konnte und so verhindern, dass das größte Volksfest im Bezirk in 2024 wieder ausfallen könnte. Maria Bigos, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), hatte sich mit den Antworten von Bürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) unzufrieden gezeigt und erneut nachgehakt.