Berlin. Poller-Radwege, Sanierung von Magistralen, Asphalt für eine Kiezbus-Strecke: Hier gibt Pankow Geld aus für Verkehr auf der Straße

Soviel muss man zur Liste neuer Straßenbau-Projekte in Pankow sagen: Angesichts des Sanierungsstaus von geschätzten 75 Millionen Euro geht dem Bezirksamt die Arbeit auch nach dem Abarbeiten der jetzt beschlossenen Maßnahmen so bald nicht aus. Aber mit einer ganzen Serie von Sanierungs- und Neubau-Vorhaben schafft die Verwaltung unter Bürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) ab 2024 eine Grundlage dafür, dass der Verkehr zwischen Prenzlauer Berg und Buch künftig zügiger fließt. Und vor allem sicherer.

Aus Radfahrersicht das wichtigste Projekt im neuen Jahr ist dieses: Voraussichtlich ab Juli entstehen auf der Neumannstraße in Alt-Pankow breite, mit Schutzleisten abgetrennte Radstreifen und sichere Bushaltestellen. Zur Erinnerung: Es handelt sich dabei um eines der elf Vorhaben, die im vergangenen Frühling als Teil eines „Radweg-Stopps“ nach dem Regierungswechsel pausiert waren. Nun aber ist das Verkehrswende-Projekt für das dritte Quartal amtlich bestätigt. Zuletzt standen dafür 1,4 Millionen Euro im Programm, damit Kinder zweier Schulen den Weg auf zwei Rädern künftig gefahrlos bewältigen können.

Auf Anfrage des Grünen-Verkehrspolitikers Jan Drewitz nennt Bürgermeisterin Koch für 2024 diese weiteren Baustellen für Fahrradprojekte: Auch die Behmstraße in Prenzlauer Berg erhält ab Juli endlich einen mit Pollern versehenen Radstreifen, der bedrohliche Situationen mit Müllverkehr am örtlichen BSR-Hof beenden soll. Auch dieses Vorhaben hielt 2023 der Überprüfung stand und kann dieses Jahr starten.

Radwege, Stadtplatz, verkehrsberuhigter Bereich: Pankow baut an allen Ecken

Reif für den Umbau und eine grünere Zukunft: der Hugenottenplatz in Französisch Buchholz © Berlin | Zplus

Direkt im ersten Quartal sollen Bauarbeiten für einen neuen Radweg und Bürgersteig auf der Kniprodestraße am Volksparks Friedrichshain starten. Für das zweite Quartal datiert: die Neugestaltung des Hugenottenplatzes mit Pflanzung klimaresistenter Bäume. Zugunsten des Wohnungsbauprojekts Ludwig-Quidde-Straße mit rund 450 neuen Haushalten lässt das Bezirksamt die Ferdinand-Buisson-Straße als Zufahrt ausbauen. Und ganz im Norden erhält die Walter-Friedrich-Straße in Buch in Höhe der örtlichen Kita einen verkehrsberuhigten Platz.

Und was unternimmt der Bezirk Pankow zur Sanierung bestehender Straßen? Hier meldet Bürgermeisterin Koch ein Programm mit zwölf Punkten, bei dem besonders folgende Maßnahmen herausstechen: Sowohl Prenzlauer Promenade als auch Prenzlauer Allee erhalten die länger erwartete Fahrbahnsanierung. Hier hatte der Bezirk zuletzt Straßenlöcher durch Freimeißeln von angeklebten Aktivisten der „Letzten Generation“ provisorisch füllen müssen. Zum genauen Zeitpunkt, Umfang und den Kosten der Reparatur ist aktuell aber noch nichts bekannt.

Verkehrsprobleme in Pankow - lesen Sie mehr

Großer Straßenausbau für neuen BVG-Kiezbus vorgemerkt

Auch 2024 ein Baufeld: Die Berliner Allee in Weißensee © BM | Marc R. Hofmann

Auch die vom Schwerlastverkehr stark strapazierte Buchholzer Straße in Niederschönhausen steht 2024 auf der Sanierungsliste. Und schließlich gehen die Bauarbeiten auf der Berliner Allee – bekannt durch eine Serie von ungewollten Ausflügen ins Gleisbett der Tram – in die nächste Etappe. Diesmal repariert das Bezirksamt die Magistrale von Weißensee im nördlichen Abschnitt von Buschallee bis Caseler Straße.

Wohl noch nicht in diesem Jahr baureif, aber bereits in der Investitionsplanung aufgenommen: die Ertüchtigung von bislang schmalen, dörflichen Straßen für eine neue Kiezbus-Linie der BVG in Blankenburg. Damit die schweren, gelben Gefährte Fahrgäste künftig aus dem alten Dorfkern zum S-Bahnhof Blankenburg transportieren können, bedarf es wesentlich breiterer, stabilerer Straßen. Vom alten Anger bis zur Vorplatz des Bahnhofs an der Rudelsburger Straße brauchen nicht weniger als 14 Wegstücke eine neue Fahrbahndecke. Zu den Kosten des Kiezbus-Ausbaus schweigt sich das Bezirksamt allerdings noch aus.

Mehr Beiträge aus Berlin-Pankow