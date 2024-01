Berlin. Schwere Baumaschinen im Mauerstreifen: Deutsche Bahn lässt beträchtlichen Teil der Bäume roden. Neue Details zu Brücken-Großbaustelle.

Ab 10.59 Uhr fraß sich der stählerne Greifer eines Kettenbaggers ins Gebüsch. Und damit begann am S-Bahnhof Wollankstraße eine Woche, in der Nachbarn und Umweltschützer starke Nerven brauchen. Dieser Auftakt für eine neue Großbaustelle der Deutschen Bahn im früheren Mauerstreifen zwischen Pankow und Reinickendorf wird einen hohen Tribut verlangen. Rund 60 Prozent der gesamten Vegetation im einstigen Niemandsland müssen allein für das erste Teilprojekt zur Errichtung eines ICE-Depots namens „Boxenstopp Schönholz“ weichen. So bestätigte es ein Bahn-Sprecher am Montag auf Morgenpost-Anfrage.