Berlin. Abseits von Böllern und Raketen hat am frühen Neujahrsmorgen ein Kind das Licht der Welt erblickt: Lukas Philipp, 49 cm, 2.670 Gramm.

Ach, ist der süß. Zwischen Böllern und Raketen kommt am 1. Januar 2024 Lukas Philipp im Helios-Klinikum in Berlin-Buch zur Welt. Um 5.11 Uhr ist es, laut Mitteilung, endlich so weit. Ein Neujahrsbaby erblickt das Licht der Welt.

Das Wichtigste: Der Junge ist gesund. Die glücklichen Eltern sind Isabell und George aus Wandlitz (Landkreis Barnim). Lukas Philipp ist 49 Zentimeter groß und wiegt 2.670 Gramm.

„Jede Geburt ist besonders, aber die Geburt des Neujahrsbabys ist schon etwas Außergewöhnliches“, sagt Yvonne Schildai, Leitende Hebamme im Helios Klinikum.

