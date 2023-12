Berlin. Am Tag nach dem Tötungsdelikt brennen Kerzen unweit der U-Bahnhaltestelle Vinetastraße in Pankow. Das ist bisher zu der Tat bekannt.

Zwei Grablichter flackern vor dem Hauseingang in der Nähe des U-Bahnhofs Vinetastraße, Absperrband liegt im Beet. Erde überdeckt nur notdürftig Blutflecken auf dem Gehweg unmittelbar vor dem Eingang eines Gebäudes in der Vinetastraße. Das sind die Überbleibsel der Gewalttat, die sich am Donnerstagnachmittag, den 28.12.2023, in Berlin-Pankow ereignete. Nach neuesten Erkenntnissen der Polizei starb hier ein 38-jähriger Mann an Stichverletzungen. Während die Mordkommission ermittelt und weitere Zeugen sucht, werden erste Details des Verbrechens bekannt.