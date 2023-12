Berlin. Am frühen Donnerstagabend ist offensichtlich ein Mann in der Nähe des U-Bahnhofs Vinetastraße erstochen worden. Ermittlungen laufen.

Passanten haben am Donnerstag vor einem Hauseingang in Pankow den blutüberströmten und leblosen Körper eines Mannes gefunden. Die Person wurde offensichtlich Opfer eines Verbrechens. Die Verletzungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Ein Polizist soll den Angaben nach noch versucht haben, das Opfer wiederzubeleben. Der Notarzt habe jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Passanten entdeckten den Mann laut Polizei gegen 16.50 Uhr in der Vinetastraße. Im Rahmen der Spurensicherung sperrte die Polizei die Vinetastraße unweit der gleichnamigen U-Bahn-Station auf Höhe der Berliner Straße ab. Die 8. Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, auch die Staatsanwaltschaft sei vor Ort gewesen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Polizeiautos stehen in der Nähe des Tatortes im Berliner Stadtteil Pankow. © DPA Images | Paul Zinken

Nach „B.Z.“-Informationen ist der Mann erstochen worden. Der Täter soll flüchtig sein. Neben dem toten Mann soll ein Fahrrad gelegen haben. Es ist aber unklar, ob es dem Opfer gehörte. (dpa/dw)