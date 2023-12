Berlin. Mit dem Projekt „Design.Window.Berlin“ wollen Wirtschaftsförderung Pankow und örtliche Designschaffende für einen Blickfang sorgen.

Lichtdesign, Mode, Kosmetik, Ideen für die Inneneinrichtung oder schickes Porzellan: Mit dem Design.Window.Berlin wollen Designerinnen und Designer aus Prenzlauer Berg leerstehende Schaufenster beleben. Möglich gemacht wird das durch ein Pilotprojekt der Wirtschaftsförderung des Bezirks Pankow.

„Die Läden selbst bleiben geschlossen, jedoch werden wir die Schaufenster so inszenieren, dass sie auch von der anderen Straßenseite noch auffallen und neugierig machen“, sagt Initiatorin und Projektleiterin Julia Hüttemann. Als Inhaberin von „Encode Fashion“ ist sie selbst Gewerbetreibende in Prenzlauer Berg, verkauft dort unter anderem Jutetaschen, Schlüsselanhänger und Outfits.

Pankow: Schaufenster werden zu Ausstellungsfläche für Kreative

Bis zu zehn Designschaffende und Manufakturen aus dem Kiez stellen seit Ende des Jahres in zwei Ladengeschäften in der Prenzlauer Allee 145 und der Lychener Straße 12 aus. „Wir wollen die wirklich große Vielfalt an Ideen und Produkten widerspiegeln, die es im Stadtteil gibt“, so Hüttemann, die selbst zu den Geförderten gehört.

Lokale Produkte statt Leerstand: Kreative aus Prenzlauer Berg sorgen für Farbe in den Schaufenstern. © BM | Julia Hüttemann

So wird in den Schaufenstern eine Auswahl aus den Bereichen Porzellan, Interieur, Lichtdesign, Mode und Kosmetik zu sehen sein. Mit dabei sind unter anderem die französischstämmige Kleidungsdesignerin Aurelia Paumelle und ihre nur als Kleinserie oder als Unikate gefertigten Stücke. Oder das Unternehmen „Nulight“, das Lampen und Leuchtreklame aus Plexiglas herstellt und die Schaufenster damit beleuchtet.

Lokale Geschäfte sollen neue Kunden ansprechen

Ziel sei es, den Kreativen die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte ohne zusätzliche Kosten außerhalb ihres gewohnten Umfelds zu präsentieren und so idealerweise auch neue Kunden anzusprechen. Gleichzeitig könnten sich Anwohner und Touristen über die lebendigere Atmosphäre freuen. Davon würden vor Ort in Pankow auch Handel und Gastronomie profitieren. Eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, so Organisatorin Hüttemann. Das stärke die Stadtteilkultur.

„Es geht um Entzerrung. Das Leben spielt sich nicht nur an den bekannten Hotspots ab. Auch

drei Straßen weiter kann man überrascht werden“, ist sich Hüttemann sicher. Los geht es mit zwei Geschäften. Unterstützt wird das Projekt von den Vermietern der beiden Läden, Gewobag und Aitia. Weitere Läden sollen folgen, auch in anderen Teilen Berlins.