Berlin. Die Angleichung von Plänen im Blankenburger Süden und am Pankower Tor lässt ein riesiges Siedlungsgebiet entstehen. Der neuste Stand.

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz davon spricht, der Wohnungsnot mit dem Bau von neuen Großsiedlungen zu begegnen, dann braucht man ein Beispiel in Berlin nicht länger zu suchen. Im Zentrum des Bezirks Pankow entsteht durch einen planerischen Kniff das wohl größte zusammenhängende Wohnungsneubaugebiet im Osten Deutschlands. Eine Angleichung der Planungen für das private Immobilienprojekt Pankower Tor mit 2000 Wohnungen des Möbelunternehmers Kurt Krieger an Planungen für bis zu 8000 Wohnungen an zwei Standorten im Blankenburger Süden bildet eine gewaltige Siedlungsachse mit etwa 470 Hektar Gesamtgröße. Platz für rund 20.000 Berliner.