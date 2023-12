An einem Pankower Gymnasium bereicherten sich Diebe an der Spendenkasse der Schüler. Standbetreiber warnen – das ist kein Einzelfall

Eigentlich ging es um den guten Zweck und ein vorweihnachtliches Vergnügen. Doch diesen Spaß haben unbekannte Diebe den Jugendlichen an einer zehnten Klasse gründlich verdorben. Auf dem Weihnachtsbasar des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Pankow haben Unbekannte am Mittwoch die Kasse eines Sandwich-Stands geplündert und dadurch 600 Euro erbeutet. So berichtet es Bernd Stange, der als Familienvertreter den Verkauf betreute.

Im Sinne des Weihnachtsgedankens hätte der Erlös aus dem Verkauf an diesem Stand einem Partnerprojekt in Kenia zugutekommen sollen. „Es war also für einen guten Zweck, nicht für die Kids selbst“, verdeutlicht Stange das Ausmaß der Enttäuschung. Damit haben die Weihnachtsdiebe sich praktisch auf Kosten afrikanischer Kinder bereichert. „Ich bin selbst nur geschockt von soviel Gewissenlosigkeit – in diesem Fall wurden ja ziemlich direkt die armen Kinder in Kenia beklaut“, zeigt sich der Vater entsetzt über die Aktion von „krummen Gestalten“, wie er sagt.

Kasse an Pankower Gymnasium geplündert – Vater warnt vor Masche

Am Freitag hat die Schulleitung den Vorfall bestätigt und als einzelnes Vorkommnis eingeordnet. Weitere Fälle seien aktuell nicht bekannt, hieß es. Man habe der bestohlenen Klasse empfohlen, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Doch die Hoffnung, dass die Kinder das Geld vor Weihnachten zurückbekommen, scheint gering. Bisherige Erkenntnisse aus Sicht der Leitung des Luxemburg-Gymnasiums besagen, dass sich „schulfremde Personen“ unter das Volk gemischt haben. Einen Basar von der Größe eines Weihnachtsmarkts zu kontrollieren, sei kaum möglich.

Derweil berichtet Familienvertreter Bernd Stange von mindestens einem weiteren Vorkommnis auf einem zweiten Basar in Prenzlauer Berg - und ermuntert Lehrer und Jugendliche, bei solchen Aktionen künftig wachsam zu sein. Auch wenn das Geld vom Sandwich-Verkauf am Luxemburg-Gymnasium wahrscheinlich verloren ist, hätten die Schüler eine traurige Lektion gelernt: „Sie werden ihre Kasse in Zukunft regelmäßig leeren.“

